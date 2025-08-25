Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años

La actriz madrileña falleció este domingo a los 42 años de edad, según confirman fuentes de su entorno a EL MUNDO. Verónica Echegui, a la que popularizó la película de Bigas Lunas Yo soy La Juani en 2006, había estado ingresada en los últimos días en el Hospital 12 de Octubre de Madrid debido a una enfermedad. Su última aparición en la pantalla fue en la comedia romántica de Dani de la Orden A muerte para Apple TV+, que se estrenó el pasado mes de febrero.