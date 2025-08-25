edición general
Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años

La actriz madrileña falleció este domingo a los 42 años de edad, según confirman fuentes de su entorno a EL MUNDO. Verónica Echegui, a la que popularizó la película de Bigas Lunas Yo soy La Juani en 2006, había estado ingresada en los últimos días en el Hospital 12 de Octubre de Madrid debido a una enfermedad. Su última aparición en la pantalla fue en la comedia romántica de Dani de la Orden A muerte para Apple TV+, que se estrenó el pasado mes de febrero.

| etiquetas: muere , verónica echegui , actriz , yo soy la juani
3 comentarios
37 7 0 K 517 actualidad
Brill #1 Brill
Joder, si era jovencísima. Aunque esto me hace pensar que hace tiempo que no la veo en nada, así que igual padecía algún tipo de cáncer.
2 K 32
#2 Pixmac
Las enfermedades no debían importarle mucho www.meneame.net/story/policia-descubre-otros-600-falsos-vacunados-covi pero una se la ha llevado antes de lo habitual.

Descanse en paz.
2 K 17
Mistwatch #3 Mistwatch
#2 Lo mejor es que no faltarán los típicos idiotas diciendo que ha muerto por culpa de la vacuna. :-/
2 K 35

