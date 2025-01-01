edición general
44 meneos
39 clics
PP y Vox reparten más de 135.000 euros a Vito Quiles, Javier Negre o Ndongo desde la Diputación de Ciudad Real

PP y Vox reparten más de 135.000 euros a Vito Quiles, Javier Negre o Ndongo desde la Diputación de Ciudad Real

Pese a que el Congreso ha aprobado medidas para frenar el acoso y las prácticas de figuras como Vito Quiles, la Diputación de Ciudad Real o la de Toledo siguen inyectándoles dinero.

| etiquetas: diputación , ciudad real , vito quiles , ndongo
37 7 2 K 323 actualidad
8 comentarios
37 7 2 K 323 actualidad
#1 IsraelEstadoGenocida
Paguitas buenas
12 K 150
sotillo #7 sotillo
#1 Son de los manchegos, a esos les sobre el dinero, en a y en b
0 K 12
Cuñado #2 Cuñado *
¡Malditos wokes! Ya están con sus paguitas para indigentes...


... mentales.
8 K 81
mariKarmo #3 mariKarmo
No hay dinero para limpiar bosques!! Perro Xanxe envíame ayuda!!
3 K 40
Kantinero #4 Kantinero
135.000 € en la diputación de Ciudad Real será como 13.000.000 en la de Madrid
2 K 29
#6 laruladelnorte
El digital OKDiario, dirigido por Eduardo Inda y conocido por su estilo sensacionalista y la publicación recurrente de informaciones falsas o no verificadas, ha recibido 39.931,48 euros. Muy cerca en la lista figura El Debate, publicación impulsada por la Asociación Católica de Propagandistas a través de Ediciones Católicos y Vida Pública S.L.U., que ha obtenido 31.059,55 euros
El listado de medios beneficiados se completa con Periodista Digital, dirigido por Alfonso Rojo y del que forma parte Bertrand Ndongo, con 15.050,99 euros; Libertad Digital, fundado por Federico Jiménez Losantos, con 6.879,85 euros; y The Objective, que ha recibido 11.997,99 euros con IVA.

Premiando a su periodismo...
1 K 22
sat #5 sat
El negocio de la mentira, la manipulación y el pastoreo de retrasados mentales.
1 K 19
Cometeunzullo #8 Cometeunzullo
Gracias a Page que tan buen ojo tiene.
0 K 10

menéame