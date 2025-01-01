·
44
meneos
39
clics
PP y Vox reparten más de 135.000 euros a Vito Quiles, Javier Negre o Ndongo desde la Diputación de Ciudad Real
Pese a que el Congreso ha aprobado medidas para frenar el acoso y las prácticas de figuras como Vito Quiles, la Diputación de Ciudad Real o la de Toledo siguen inyectándoles dinero.
etiquetas
diputación
ciudad real
vito quiles
ndongo
actualidad
8 comentarios
actualidad
#1
IsraelEstadoGenocida
Paguitas buenas
#7
sotillo
#1
Son de los manchegos, a esos les sobre el dinero, en a y en b
#2
Cuñado
*
¡Malditos wokes! Ya están con sus paguitas para indigentes...
... mentales.
#3
mariKarmo
No hay dinero para limpiar bosques!! Perro Xanxe envíame ayuda!!
#4
Kantinero
135.000 € en la diputación de Ciudad Real será como 13.000.000 en la de Madrid
#6
laruladelnorte
El digital OKDiario, dirigido por Eduardo Inda y conocido por su estilo sensacionalista y la publicación recurrente de informaciones falsas o no verificadas, ha recibido 39.931,48 euros. Muy cerca en la lista figura El Debate, publicación impulsada por la Asociación Católica de Propagandistas a través de Ediciones Católicos y Vida Pública S.L.U., que ha obtenido 31.059,55 euros
El listado de medios beneficiados se completa con Periodista Digital, dirigido por Alfonso Rojo y del que forma parte Bertrand Ndongo, con 15.050,99 euros; Libertad Digital, fundado por Federico Jiménez Losantos, con 6.879,85 euros; y The Objective, que ha recibido 11.997,99 euros con IVA.
Premiando a su periodismo...
#5
sat
El negocio de la mentira, la manipulación y el pastoreo de retrasados mentales.
#8
Cometeunzullo
Gracias a Page que tan buen ojo tiene.
