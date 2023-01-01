El desliz del PP en su plan con 50 medidas contra los incendios: 'Hay que dar la idea de que...'

El documento distribuido por el PP indica entre paréntesis que esto ya se hace, por lo que apremia a "dar la idea de que se tienen que convocar de forma excepcional en estos momentos". Un apunte, probablemente interno para la defensa del mismo, que se ha colado en el documento oficial y que a muchos les ha sorprendido que haya superado todos los controles.
Tampoco lo hay entre sus votantes, lo que es peor.......
Y quieren poner a un pailán, narco, corrupto y paleto al frente del país.
Esque son el retrato de sus votantes. Por eso digo que vivo rodeado de gilipollas. Algunos como Almeida hasta lo llevan en la cara.
Revisa tus datos. Tendría mayoría absoluta, o más bien unanimidad (votaron menos de 25 millones en 2023).
Sé que era una exageración....
La sociedad española no se merece esta mierda de oposición al gobierno, que en lugar de buscar alternativas busca la confrontación y la crispación.