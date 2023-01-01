edición general
El desliz del PP en su plan con 50 medidas contra los incendios: 'Hay que dar la idea de que...'

El desliz del PP en su plan con 50 medidas contra los incendios: 'Hay que dar la idea de que...'

El documento distribuido por el PP indica entre paréntesis que esto ya se hace, por lo que apremia a "dar la idea de que se tienen que convocar de forma excepcional en estos momentos". Un apunte, probablemente interno para la defensa del mismo, que se ha colado en el documento oficial y que a muchos les ha sorprendido que haya superado todos los controles.

CerdoJusticiero #1 CerdoJusticiero
¿Todos los controles? No sé si hay alguien en el PP con menos de 50 años capaz de leerse 2 páginas seguidas sin que le dé un derrame, pero si tal persona existe haría bien en ocultar tal súperpoder a sus compañeros, no le vayan a purgar por rojo.
9 K 116
mosfet #5 mosfet
#1 Leer libros es de comunistas bolivarianos, o de gays bolcheviques negros independentistas.
3 K 36
Kantinero #6 Kantinero
#1 No sé si hay alguien en el PP con menos de 50 años capaz de leerse 2 páginas seguidas sin que le dé un derrame

Tampoco lo hay entre sus votantes, lo que es peor.......
1 K 25
CerdoJusticiero #9 CerdoJusticiero
#6 Bueno, alguno sí que hay, pero si nos referimos a dos páginas del Marca.
0 K 11
#2 tomeu
Les ha faltado poner : " Fin de la cita " :-)
6 K 82
Aguarrás #3 Aguarrás
Inútiles hasta decir basta.
Y quieren poner a un pailán, narco, corrupto y paleto al frente del país.
Esque son el retrato de sus votantes. Por eso digo que vivo rodeado de gilipollas. Algunos como Almeida hasta lo llevan en la cara. xD :->
4 K 62
ipanies #8 ipanies
Se puede ser mas inutiles, pero no se me ocurre como, la verdad.
2 K 31
#10 Meloncio
#8 Dales tiempo y te lo muestran.
1 K 18
victorjba #11 victorjba
No es más tonto porque no quiere.
0 K 20
mente_en_desarrollo #14 mente_en_desarrollo
#13 Chorrochientos millones.

Revisa tus datos. Tendría mayoría absoluta, o más bien unanimidad (votaron menos de 25 millones en 2023).
0 K 11
#16 fremen11 *
#14 A ver el número está basado en la cantidad de gente que quedaría siguiendo la política de fusilamientos de aquel militar senil hijodelagrandisimaputa.......
Sé que era una exageración....
0 K 9
tarkovsky #15 tarkovsky
El que dió el último visto bueno ni se lo leyó. Son inútiles hasta decir basta xD
0 K 10
Cometeunzullo #12 Cometeunzullo
En ese partido no hay nadie al volante. Son hienas que lo único que quieren es su parte del botín.
La sociedad española no se merece esta mierda de oposición al gobierno, que en lugar de buscar alternativas busca la confrontación y la crispación.
0 K 10
#13 fremen11
#12 Desgraciadamente veintitantos millones de españoles no piensan lo mismo y siguen votandoles......
0 K 9
#7 fremen11
Eh, que acaba de volver de las vacaciones, no le pidas que rinda.......
0 K 9
#4 Eukherio
Cagada guapa. Esta sí es graciosa.
0 K 8

menéame