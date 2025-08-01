edición general
Diez lugares del mundo antes de sus históricos monumentos y construcciones más icónicas

Diez lugares del mundo antes de sus históricos monumentos y construcciones más icónicas  

Gracias a la invención de la fotografía en el siglo XIX y a los registros históricos, hoy podemos asomarnos a algunos de esos momentos previos, cuando los skylines de las ciudades eran muy diferentes. Ver imágenes de París sin la Torre Eiffel, o de San Francisco sin el Golden Gate, no solo despierta la curiosidad, sino que también permite entender cómo evolucionó el paisaje urbano y cómo ciertas construcciones transformaron para siempre la identidad visual de las ciudades.

1 comentarios
themarquesito #1 themarquesito
En la foto de Barcelona también se puede ver, aunque no venga al caso respecto a la temática específica del artículo, la presencia de las murallas, que todavía no se habían acabado de demoler.
0 K 20

