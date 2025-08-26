Los diputados de Madrid se suben el sueldo por segunda vez en menos de un año, y llegan a un salario base de 3.883,02 euros

Los diputados de la Asamblea de Madrid han aumentado su sueldo base hasta los 3.883,02 euros brutos al mes, y también han visto incrementados los complementos que reciben por desempeñar cargos específicos en las comisiones de la Cámara, o en sus grupos parlamentarios. En total, una mejora del 8,5% en apenas un año que ha contado con el apoyo de PP y PSOE, y con el rechazo de Más Madrid y Vox. Todo, se argumentó en una reunión interna, “para dignificar la política”.
| etiquetas: salarios , política
Debemos hacer un consenso
Para meterlo dentro de un marco
Qué monada
Como primer punto del orden del día
Actualizaremos nuestro sueldo
Como segundo punto
Bajaremos el de los demás ...
Las bajadas de sueldo que si puedan ser inmediatas y que tampoco se puedan realizar pasado un tiempo, por si vas a perder el poder y quieras joder a los nuevos que vengan.
Un error lo tiene cualquiera.