Los diputados de Madrid se suben el sueldo por segunda vez en menos de un año, y llegan a un salario base de 3.883,02 euros

Los diputados de la Asamblea de Madrid han aumentado su sueldo base hasta los 3.883,02 euros brutos al mes, y también han visto incrementados los complementos que reciben por desempeñar cargos específicos en las comisiones de la Cámara, o en sus grupos parlamentarios. En total, una mejora del 8,5% en apenas un año que ha contado con el apoyo de PP y PSOE, y con el rechazo de Más Madrid y Vox. Todo, se argumentó en una reunión interna, “para dignificar la política”.