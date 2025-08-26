edición general
Los diputados de Madrid se suben el sueldo por segunda vez en menos de un año, y llegan a un salario base de 3.883,02 euros

Los diputados de la Asamblea de Madrid han aumentado su sueldo base hasta los 3.883,02 euros brutos al mes, y también han visto incrementados los complementos que reciben por desempeñar cargos específicos en las comisiones de la Cámara, o en sus grupos parlamentarios. En total, una mejora del 8,5% en apenas un año que ha contado con el apoyo de PP y PSOE, y con el rechazo de Más Madrid y Vox. Todo, se argumentó en una reunión interna, “para dignificar la política”.

DayOfTheTentacle
"una mejora del 8,5% en apenas un año que ha contado con el apoyo de PP y PSOE, y con el rechazo de Más Madrid y Vox"
_219
#2 Ciertos políticos se suben el sueldo un 8,5% y pelean por que no se suba el salario mínimo un 3%. Lamentable.
ronko
Señores diputados la situación es extremadamente grave
Debemos hacer un consenso
Para meterlo dentro de un marco
Qué monada
Como primer punto del orden del día
Actualizaremos nuestro sueldo
Como segundo punto
Bajaremos el de los demás ...
ombresaco
#4 ¡qué felices son!
alfema
Por ley debería estar legislado que las subidas de sueldo de políticos y sus satélites solo tengan efecto en la siguiente legislatura y que no se pueda hacer después de pasado un tiempo, por si las encuestas te dan ganador y quieras prepararte el terreno, de esta forma sabes que si te subes el sueldo puede que no sea para ti. Que los aumentos automáticos se ajusten al IRPF.

Las bajadas de sueldo que si puedan ser inmediatas y que tampoco se puedan realizar pasado un tiempo, por si vas a perder el poder y quieras joder a los nuevos que vengan.
Ainhoa_96
Poco me parece para lo guapos que son.
reivaj01
Iban a subir el sueldo de los bomberos pero al redactar el documento se confundieron de palabra.
Un error lo tiene cualquiera.
antesdarle
Tal como está la vida en Madrid
Malinke
No sé lo que harían los diputados de Más Madrid si gobernasen con mayoría, pero tengo claro que los de VOX se subirían los sueldos.
delcarglo
AAAAAyyyyy las paguitas...negando las subidas del SMI pero poniéndose de acuerdo todos y todas en subirse el sueldo por su buena gestión :clap:
