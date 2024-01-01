edición general
24 meneos
28 clics
El Tribunal de Cuentas Europeo destapa la gestión negligente y propagandística del PP en la prevención de incendios

El Tribunal de Cuentas Europeo destapa la gestión negligente y propagandística del PP en la prevención de incendios

En un veredicto tan contundente como vergonzoso, el Tribunal de Cuentas de la Unión Europea ha puesto negro sobre blanco lo que la sociedad gallega lleva años sufriendo en sus carnes: la gestión catastrófica, negligente y mendaz del Partido Popular en la Xunta de Galicia en la lucha contra los incendios forestales. El informe desmonta pieza a pieza el relato de autobombo y propaganda construido por los gobiernos de Alberto Núñez Feijóo y Alfonso Rueda, revelando una administración que ha priorizado la foto sobre la prevención real y ha jugado c

| etiquetas: tribunal cuentas europeo , gestión negligente , propaganda , pp , prevencion
20 4 0 K 381 actualidad
8 comentarios
20 4 0 K 381 actualidad
Ainhoa_96 #2 Ainhoa_96 *
Yo lo que quiero es que estas cosas se juzguen y los responsables políticos acaben en prisión si han sido negligentes, como parece ser en algunos casos de prevención y gestión de los incendios en varias autonomías.

Sé que es mucho soñar, pero quizá algún día se consiga. Mucho ánimo desde aquí para la jueza de la Dana de Valencia :hug:
2 K 37
#6 tierramar *
#2 www.meneame.net/m/actualidad/fiscalia-atribuye-incendios-ausencia-apli
La justicia ha comenzado a indagar en las posibles responsabilidades políticas y penales que hay detrás de la ola de incendios. La Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo ha iniciado una investigación para determinar si la "ausencia o la aplicación improcedente" de los planes de prevención obligatorios por ley en municipios y comunidades autónomas ha incidido "negativamente"…   » ver todo el comentario
0 K 14
NATOstrófico #7 NATOstrófico *
Relacionada de VOZPOPULI:
www.meneame.net/story/tribunal-cuentas-ue-senala-ccaa-previenen-mas-in
El Tribunal de Cuentas de la UE saca los colores a España en la prevención de incendios y alaba el buen hacer de Galicia, Andalucía y Castilla-La Mancha. xD

Un saludo a @Marx que nos envió esta basura
0 K 10
#1 laruladelnorte
In-com-pe-ten-cia-
0 K 10
victorjba #3 victorjba
#1 Mentira, todo es culpa del perro Sanxe
0 K 20
#5 laruladelnorte
#3 Home claro,eso ni se discute. :foreveralone:
1 K 30
#4 Grandpiano *
Se ve superimparcial el medio este. Solo aporta dos datos objetivos del contenido del informe del TCE: que Galicia invierte más en prevención que en extinción, lo que es positivo, y que los cortafuegos hay que mantenerlos cada 3 años pero que en 2024 la Xunta tenía previsto actuar en menos de un tercio de los existentes (no dice cuántos menos, curiosamente). Lo demás es todo terrible pero nos quedamos sin saber por qué.
0 K 8
JuanCarVen #8 JuanCarVen
#4 Con los múltiples incendios de Galicia de este verano y ninguno ha sido agraciado con las intervenciones que comentas, que se audite donde está todo lo que supuestamente se han gastado en prevención.
0 K 11

menéame