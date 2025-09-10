·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
6856
clics
La infantilización de la mujer por parte de otras mujeres
2686
clics
Doce canciones con las que Robe Iniesta elevó a la música española
2557
clics
Hamza, el líder del grupo de argelinos que sometió a Eva a una semana de terror en Alicante
3250
clics
Monólogo de Marc Giró sobre la ultraderecha española y la ultraderecha catalana
2728
clics
Un 'gamer' envió una GPU RTX 5090 dañada para que se la reparasen. No esperaba que el fabricante le enviase una factura por 2.900 euros
más votadas
636
La pareja de Ayuso opera dentro del Grupo Quirón con una identidad falsa: Alberto Burnet González
991
Islandia, quinto país en anunciar su retirada de Eurovisión por permitir participar a Israel
1330
Ha muerto Robe Iniesta (Extremoduro)
790
El PP intenta un pucherazo en el Congreso y suma un voto ilegal hasta 12 veces para torpedear una ley
548
La participación de Portugal pende de un hilo: 12 de los 16 artistas del Festival da Canção renuncian a Eurovisión
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
5
meneos
82
clics
¿Sabías que muchas frases hechas que usamos diariamente son de origen militar?
Muchas expresiones comunes en el lenguaje de hoy en día tienen su origen en situaciones de naturaleza militar.
|
etiquetas
:
historia
,
cultura
5
0
0
K
52
cultura
1 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
5
0
0
K
52
cultura
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
eqas
Claro, porque en tiempo de guerra cualquier agujero es trinchera!!
0
K
10
Ver toda la conversación (
1
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente