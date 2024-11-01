¿Sabes de dónde obtiene Estados Unidos sus productos? [ENG]  

Los productos fabricados en UE fueron gravados con aranceles del 15% por Trump. Hay excepciones: aviones y sus piezas están exentos de aranceles, un alivio para las aerolíneas de EE.UU. que compran aviones a Airbus. A medida que la administración Trump impone, levanta, renegocia y vuelve a imponer aranceles a productos de países de todo el mundo, los precios y disponibilidad de los productos de los que dependen y esperan los estadounidenses se ven afectados. un recorrido por algunos de los muchos países de los que EE.UU. importa productos.