edición general
7 meneos
106 clics
¿Sabes de dónde obtiene Estados Unidos sus productos? [ENG]

¿Sabes de dónde obtiene Estados Unidos sus productos? [ENG]  

Los productos fabricados en UE fueron gravados con aranceles del 15% por Trump. Hay excepciones: aviones y sus piezas están exentos de aranceles, un alivio para las aerolíneas de EE.UU. que compran aviones a Airbus. A medida que la administración Trump impone, levanta, renegocia y vuelve a imponer aranceles a productos de países de todo el mundo, los precios y disponibilidad de los productos de los que dependen y esperan los estadounidenses se ven afectados. un recorrido por algunos de los muchos países de los que EE.UU. importa productos.

| etiquetas: estados unidos , ee.uu. , ue , importación , puerto , comercio , arancel , producto
6 1 0 K 83 actualidad
1 comentarios
6 1 0 K 83 actualidad
Veelicus #1 Veelicus
Los 600.000 millones que va a gastar europa es para mover sus fabricas a EEUU y asi poder vender alli los productos sin aranceles y en la UE tambien sin aranceles, que eso cueste miles y miles de puestos de trabajo en europa a los lideres de la UE les da igual porque recibiran sus prebendas de EEUU.
Traidores y cobardes.
1 K 14

menéame