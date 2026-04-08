Lo que sabemos sobre el plan de 10 puntos de Irán para poner fin a la guerra con EE. UU. e Israel [ENG]

Ambas partes afirmaron haber ganado el conflicto, que se prolongó durante más de un mes y que ha sacudido los mercados financieros mundiales y disparado los precios del petróleo; Trump declaró a la AFP que el acuerdo suponía una «victoria total y absoluta» para Estados Unidos. Irán también calificó el alto el fuego como una victoria y afirmó que había acordado mantener conversaciones con Washington a partir del viernes en Pakistán con el fin de poner fin al conflicto. «El enemigo ha sufrido una derrota innegable, histórica y aplastante en su g
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Otras exigencias incluyen la retirada militar estadounidense de Oriente Medio, el cese de los ataques contra Irán y sus aliados, la liberación de los activos iraníes congelados y una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que haga vinculante el acuerdo.
El plan exige:
• El levantamiento de todas las sanciones primarias y secundarias contra Irán.
• El
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Quedan unos cuantos meses para las mid-term ....