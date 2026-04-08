edición general
8 meneos
29 clics

Lo que sabemos sobre el plan de 10 puntos de Irán para poner fin a la guerra con EE. UU. e Israel [ENG]

Ambas partes afirmaron haber ganado el conflicto, que se prolongó durante más de un mes y que ha sacudido los mercados financieros mundiales y disparado los precios del petróleo; Trump declaró a la AFP que el acuerdo suponía una «victoria total y absoluta» para Estados Unidos. Irán también calificó el alto el fuego como una victoria y afirmó que había acordado mantener conversaciones con Washington a partir del viernes en Pakistán con el fin de poner fin al conflicto. «El enemigo ha sufrido una derrota innegable, histórica y aplastante en su g

| etiquetas: puntos , discusion , acuerdo , eeuu , irán
8 0 0 K 101 actualidad
3 comentarios
8 0 0 K 101 actualidad
HeilHynkel #1 HeilHynkel *
Llamadme desconfiado, pero EEUU no puede aceptar esto puntos si quedar como Feijoo en el congreso. Esta tregua es una trampa.


Otras exigencias incluyen la retirada militar estadounidense de Oriente Medio, el cese de los ataques contra Irán y sus aliados, la liberación de los activos iraníes congelados y una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que haga vinculante el acuerdo.

El plan exige:

• El levantamiento de todas las sanciones primarias y secundarias contra Irán.
• El

…  media   » ver todo el comentario
2 K 50
MrBorji #2 MrBorji
#1 Van a ayudar a Israel para que siga atacando pero sin mancharse las manos. Y, por otro lado, se protegerá para las Mid-Term.
0 K 9
HeilHynkel #3 HeilHynkel
#2

Quedan unos cuantos meses para las mid-term ....
0 K 20

menéame