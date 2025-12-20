edición general
Qué sabemos de la propuesta de Bruselas para que el día de Reyes sea lectivo en las Escuelas Europeas

Bruselas ha diseñado un plan para que el día de Reyes sea lectivo de cara al curso que viene que solo afecta a las Escuelas Europeas, no al conjunto de los centros educativos de la UE. Estas escuelas son centros educativos creados “conjuntamente por los gobiernos de los Estados miembros”. Están destinados “de forma prioritaria a los hijos de los funcionarios de las instituciones de la UE”. Existen 13 Escuelas Europeas y solo una de ellas está en España, en Alicante.

aPedirAlMetro #1 aPedirAlMetro *
"Están destinadas a escolarizar, de forma prioritaria, a los hijos de los funcionarios de las instituciones de la UE. Las escuelas gozan de un estatuto jurídico como centro de enseñanza pública en los respectivos países en los que se encuentran"
aee.educacionfpydeportes.gob.es/oportunidades/todas/escuelas-europeas1

La pregunta que surge en mi cabeza es...
¿Por qué hay escuelas para los hijos de los funcionarios de la UE ?
¿Por qué se consideran públicas, si no todo el mundo puede acceder a las mismas ?
¿Por qué pagamos todos por esta aberración elitista ?
#2 Poll
#1 Si son funcionarios de manera indirecta lo pagas tú.
Andreham #3 Andreham
#1 Los nobles no se juntan con la plebe, pero es la plebe la que paga para que los nobles no se junten con ellos.

Por otro lado, ¿qué más da si el dia de Reyes es festivo o no? Es un día más, que cuadren las vacaciones de los nenes para darles ese día antes en navidad o después en alguna otra fiesta.
ewok #4 ewok
#1 A mí lo que me sorprende es la turra que ha dado la derecha con eso, culpando al Perro Sanxe de querer acabar con los Reyes Magos. Lo presentaban como que él había apoyado esa moción en Bruxelas, como para que en todas las escuelas fuese lectivo ese día.

Populismo chungo, por supuesto ellos lo saben, pero es lo que venden.
#6 LaMinaEnMiPuerta
#1 Es como las escuelas de los circos.
#7 flixter
#1 No es una aberración elitista. Lo que ocurre es que muchos funcionarios europeos cambian de puesto de trabajo y de país cada 3-5 años. Las escuelas europeas aseguran que los chavales podran seguir estudiando siguiendo un mismo programa a donde quiera que vayan. En caso contrario, que esperarías? Que el hijo del funcionario tenga que aprender español, italiano, aleman, frances, etc., en nivel suficiente para superar examenes escritos en toda la escuela y instituto? Que en España se le explique la história de España, y en Francia la de Francia... pero cuando acabe el curriculo se le examine de la Alemana?

Para la gente que por su trabajo se tienen que mover cada pocos años, lo de las escuelas es un problemón.
#5 mcfgdbbn3 *
Recordad esta regla: Cuanto más sorprendente sea una noticia, más probable es que sea falsa.

Bueno, salvo que afecte a Pimpampún, ahí os podéis esperar cualquier cosa. xD
Jakeukalane #8 Jakeukalane
#5 ¿Pimpampúm es el rey emérito o Puigdemont o quién?
