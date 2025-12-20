Qué sabemos de la propuesta de Bruselas para que el día de Reyes sea lectivo en las Escuelas Europeas

Bruselas ha diseñado un plan para que el día de Reyes sea lectivo de cara al curso que viene que solo afecta a las Escuelas Europeas, no al conjunto de los centros educativos de la UE. Estas escuelas son centros educativos creados “conjuntamente por los gobiernos de los Estados miembros”. Están destinados “de forma prioritaria a los hijos de los funcionarios de las instituciones de la UE”. Existen 13 Escuelas Europeas y solo una de ellas está en España, en Alicante.
aee.educacionfpydeportes.gob.es/oportunidades/todas/escuelas-europeas1
La pregunta que surge en mi cabeza es...
¿Por qué hay escuelas para los hijos de los funcionarios de la UE ?
¿Por qué se consideran públicas, si no todo el mundo puede acceder a las mismas ?
¿Por qué pagamos todos por esta aberración elitista ?
Por otro lado, ¿qué más da si el dia de Reyes es festivo o no? Es un día más, que cuadren las vacaciones de los nenes para darles ese día antes en navidad o después en alguna otra fiesta.
Populismo chungo, por supuesto ellos lo saben, pero es lo que venden.
Para la gente que por su trabajo se tienen que mover cada pocos años, lo de las escuelas es un problemón.
Bueno, salvo que afecte a Pimpampún, ahí os podéis esperar cualquier cosa.