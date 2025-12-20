Qué sabemos de la propuesta de Bruselas para que el día de Reyes sea lectivo en las Escuelas Europeas

Bruselas ha diseñado un plan para que el día de Reyes sea lectivo de cara al curso que viene que solo afecta a las Escuelas Europeas, no al conjunto de los centros educativos de la UE. Estas escuelas son centros educativos creados “conjuntamente por los gobiernos de los Estados miembros”. Están destinados “de forma prioritaria a los hijos de los funcionarios de las instituciones de la UE”. Existen 13 Escuelas Europeas y solo una de ellas está en España, en Alicante.