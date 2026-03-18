Qué sabemos de la "imposición" de menú halal en Ceuta

El ministerio también aseguró que “si un alumno quiere consumir otro tipo de carne (como la de cerdo), tendría que solicitarlo y la empresa adjudicataria estaría obligada a proporcionárselo”. El Ministerio de Educación indicó que son nueve centros educativos en Ceuta (de los 30 que hay en la ciudad autónoma) y tres en Melilla (de los 13 que hay) los que ofrecen un menú halal y no utilizan carne de cerdo, debido al elevado porcentaje de alumnos musulmanes que disfrutan del servicio del comedor.