Saab ofrece un centro de datos soberano en Montreal para socavar el contrato del caza F-35 [ING]

Como parte de su estrategia para convencer a Canadá de comprar cazas Gripen-E, Saab ha ofrecido establecer un centro de datos seguro y exclusivo en Montreal para albergar información crítica y de alto secreto sobre las misiones, según ha podido saber CBC News. La compañía lo presenta como una "ventaja única" en su intento por convencer al gobierno del primer ministro Mark Carney de limitar la compra de F-35 fabricados en Estados Unidos, cuyos datos se almacenan en un centro de Lockheed Martin en Fort Worth, Texas.
El centro contará con personal canadiense con autorización de seguridad canadiense y estadounidense, presumiblemente para gestionar datos relacionados con la defensa de Norteamérica a través del Comando de Defensa Aeroespacial de Norteamérica (NORAD).