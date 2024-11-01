edición general
Ryanair supera los 2.500 M€ en seis meses, un 42% más, en plena cruzada contra Aena

La aerolínea 'low cost' ha declarado un dividendo a cuenta de 0,193 euros por acción, pagadero a finales de febrero del año que viene

Pobrecitos, se van de algunos aeropuertos por que no ganan lo que quieren, son como las distribuidoras de energía y los bancos, les parece poco lo que ganan.
Pues que les folle un pez polla que tiene la cola bien fresca.
Ya están empezando otras compañías a poner rutas donde se van. No se pierde gran cosa, aunque entiendo que durante un tiempo haya a quien le fastidie perder conexiones.
