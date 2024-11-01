edición general
Ruth A. Davis (1943-2025)

Cónsul general de EE. UU. en Barcelona en los años previos a los Juegos Olímpicos es quizás la diplomática que mayor impronta ha dejado en la ciudad.

