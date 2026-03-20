La ruta de la camelia

Las camelias llegaron a Galicia a finales del siglo XVIII, procedentes de países lejanos como China y Japón. En un principio se instalaron en los jardines de los pazos y casas señoriales de la nobleza, pero con el tiempo se introdujeron en jardines y fincas, tanto públicos como privados, de toda nuestra geografía, hasta convertir Galicia en un referente internacional en el cultivo y producción de esta planta. En la actualidad la comunidad atesora casi 8.000 variedades. Os proponemos varias rutas por algunos de los jardines más espectaculares.