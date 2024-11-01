¿Russiagate en Hungría? Una nueva ola de acusaciones sin pruebas huele a guion repetido

Mientras el país centroeuropeo se acerca a unas elecciones decisivas, vuelve a activarse un viejo fantasma: la supuesta interferencia rusa. Acusaciones sin pruebas sólidas, informes financiados por actores externos y un uso cada vez más agresivo de la regulación digital por parte de Bruselas amenazan la democracia al reconfigurar el terreno electoral europeo.
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Eso si, el esperpento de intentarlo con Hungría, no lo vi venir, es pura desesperación o a nuestras élites les han comido el cerebro? Es como el intento de false flag para motivar a la población a invadir Iran... El timing es malisimo y nadie se lo va a creer.
Las pruebas de la supuesta injerencia rusa son que canales estatales como Rusia today promueven una narrativa antieuropea y difunden noticias falsas, como si eso no lo llevasen haciendo durante décadas los buenos de la película.