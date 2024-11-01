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¿Russiagate en Hungría? Una nueva ola de acusaciones sin pruebas huele a guion repetido

¿Russiagate en Hungría? Una nueva ola de acusaciones sin pruebas huele a guion repetido

Mientras el país centroeuropeo se acerca a unas elecciones decisivas, vuelve a activarse un viejo fantasma: la supuesta interferencia rusa. Acusaciones sin pruebas sólidas, informes financiados por actores externos y un uso cada vez más agresivo de la regulación digital por parte de Bruselas amenazan la democracia al reconfigurar el terreno electoral europeo.

| etiquetas: elecciones , voto , rusia , orban , unión europea , acusaciones , hungría
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3 comentarios
3 1 3 K 19 actualidad
#1 NoMeVeas *
Y asi es como nos han estado toreando por décadas. Los paises que votan a favor de los intereses de las élites occidentales son democracias... y las que no, dictaduras.
Eso si, el esperpento de intentarlo con Hungría, no lo vi venir, es pura desesperación o a nuestras élites les han comido el cerebro? Es como el intento de false flag para motivar a la población a invadir Iran... El timing es malisimo y nadie se lo va a creer.
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#2 MenéameApesta
#1 Y todo eso en un contexto en el que EEUU reconoce abiertamente (antes era obvio pero no explícito) que apoya y financia partidos de extrema derecha en Europa. Y mientras los grandes fondos de inversión estadounidenses se sientan en las juntas de accionistas de los principales grupos mediáticos europeos.

Las pruebas de la supuesta injerencia rusa son que canales estatales como Rusia today promueven una narrativa antieuropea y difunden noticias falsas, como si eso no lo llevasen haciendo durante décadas los buenos de la película.
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#3 Barriales
Le Orban le van a hacer un Rumanía de libro.
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menéame