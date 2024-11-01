¿Russiagate en Hungría? Una nueva ola de acusaciones sin pruebas huele a guion repetido

Mientras el país centroeuropeo se acerca a unas elecciones decisivas, vuelve a activarse un viejo fantasma: la supuesta interferencia rusa. Acusaciones sin pruebas sólidas, informes financiados por actores externos y un uso cada vez más agresivo de la regulación digital por parte de Bruselas amenazan la democracia al reconfigurar el terreno electoral europeo.