La gran esperanza de la OTAN y el régimen de Kiev para frenar al ruso es el cinturón de fortificaciones del Donbás. Expertos analistas occidentales y la cúpula militar del Ukranato están seguros de ello. Todavía hay "expertos" que descansan en la línea Maginot o en la Sigfrido para frenar al atacante... Hoy analizamos el sector Krasny Lyman y cómo el ruso va desmontando el mito del cinturón de fortificaciones ucraniano del Donbás.
| etiquetas: donbás , fortificaciones , otan , ue , ucrania , proxy , rusia
Fortificaciones había, muchas y bien puestas, ha costado, pero las ha aplastado todas una por una, llevándose por delante cientos de miles de ucranianos sacrificados para mayor gloria de la OTAN.
Lo que sí desmonta es el mito de la superioridad de las armas occidentales.