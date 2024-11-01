La gran esperanza de la OTAN y el régimen de Kiev para frenar al ruso es el cinturón de fortificaciones del Donbás. Expertos analistas occidentales y la cúpula militar del Ukranato están seguros de ello. Todavía hay "expertos" que descansan en la línea Maginot o en la Sigfrido para frenar al atacante... Hoy analizamos el sector Krasny Lyman y cómo el ruso va desmontando el mito del cinturón de fortificaciones ucraniano del Donbás.