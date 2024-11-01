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Rusia revoca la acreditación para el desfile del Día de la Victoria a medios extranjeros
Después de acreditar a los medios, entre ellos españoles, franceses, alemanes, italianos y japoneses, las autoridades rusas retiraron la acreditación por supuestos cambios de protocolo de última hora.
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rusia
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#1
ElBeaver
No quieren que todo el mundo se burle del desfile más patético y fingido en la historia de Rusia desde la revolución bolchevique.
3
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36
#4
El_dinero_no_es_de_nadie
#1
Hasta el momento 24 ciudades rusas han cancelado los desfiles y otras 27 los celebrarán en formato reducido.
0
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#7
Spirito
#1
¿Otro monaguillo a sueldo de Elenita, alias la yanquineja?
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9
#2
Juantxi
*
Normal, aquí los temas rusos están también muy censurados.
Será para que no los enteremos de que Rusia no tiene ninguna capacidad militar ni tecnologíca y que su tecnología y capacidad es muy inferior a la de España.
0
K
12
#5
ElBeaver
#2
Sigue teniendo en teoría 6000 ojivas nucleares; aunque no tuviera ni un solo tanque, daría exactamente igual.
0
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7
#6
Bilardezz
#2
Entonces es mentira que nos va a invadir y la campaña de belicismo de las instituciones Europeas contra un enemigo inexistente o débil es falsa, y estamos gastando dinero innecesariamente.
1
K
19
#3
bacilo
No me gusta el tonillo del artículo: “ por supuestos cambios de protocolo de última hora.”
¿Tienen una bola de cristal?
0
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Será para que no los enteremos de que Rusia no tiene ninguna capacidad militar ni tecnologíca y que su tecnología y capacidad es muy inferior a la de España.
¿Tienen una bola de cristal?