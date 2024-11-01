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Rusia revoca la acreditación para el desfile del Día de la Victoria a medios extranjeros

Rusia revoca la acreditación para el desfile del Día de la Victoria a medios extranjeros

Después de acreditar a los medios, entre ellos españoles, franceses, alemanes, italianos y japoneses, las autoridades rusas retiraron la acreditación por supuestos cambios de protocolo de última hora.

| etiquetas: rusia , prensa
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7 comentarios
5 2 1 K 49 actualidad
ElBeaver #1 ElBeaver
No quieren que todo el mundo se burle del desfile más patético y fingido en la historia de Rusia desde la revolución bolchevique.
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#4 El_dinero_no_es_de_nadie
#1 Hasta el momento 24 ciudades rusas han cancelado los desfiles y otras 27 los celebrarán en formato reducido.
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Spirito #7 Spirito
#1 ¿Otro monaguillo a sueldo de Elenita, alias la yanquineja? xD
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#2 Juantxi *
Normal, aquí los temas rusos están también muy censurados.
Será para que no los enteremos de que Rusia no tiene ninguna capacidad militar ni tecnologíca y que su tecnología y capacidad es muy inferior a la de España. :-/
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ElBeaver #5 ElBeaver
#2 Sigue teniendo en teoría 6000 ojivas nucleares; aunque no tuviera ni un solo tanque, daría exactamente igual.
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Bilardezz #6 Bilardezz
#2 Entonces es mentira que nos va a invadir y la campaña de belicismo de las instituciones Europeas contra un enemigo inexistente o débil es falsa, y estamos gastando dinero innecesariamente.
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bacilo #3 bacilo
No me gusta el tonillo del artículo: “ por supuestos cambios de protocolo de última hora.”
¿Tienen una bola de cristal?
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menéame