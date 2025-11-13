Rusia reafirma su solidaridad con Venezuela tras ataques de EEUU

El Gobierno de la Federación de Rusia ha calificado como un acto de «agresión armada» la ofensiva militar ejecutada por Estados Unidos contra Venezuela este sábado. A través de un pronunciamiento oficial, Moscú denunció que los pretextos utilizados por Washington para justificar los bombardeos son totalmente infundados, señalando que la hostilidad ideológica ha prevalecido sobre el pragmatismo y la voluntad de construir relaciones internacionales basadas en la confianza y la previsibilidad.