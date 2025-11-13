Rusia reafirma su solidaridad con Venezuela tras ataques de EEUU

El Gobierno de la Federación de Rusia ha calificado como un acto de «agresión armada» la ofensiva militar ejecutada por Estados Unidos contra Venezuela este sábado. A través de un pronunciamiento oficial, Moscú denunció que los pretextos utilizados por Washington para justificar los bombardeos son totalmente infundados, señalando que la hostilidad ideológica ha prevalecido sobre el pragmatismo y la voluntad de construir relaciones internacionales basadas en la confianza y la previsibilidad.
| etiquetas: rusia , venezuela
Pero que jeta tienen estos rusos, no están para dar lecciones sobre el respeto a la soberanía de otros países...
Vladimir Putin dijo que Occidente busca el colapso de Rusia y así lo reconoció Kaja Kallas, la UE. quería apropiarse de los recursos naturales de Siberia.
Menos mal que no acordaron una respuesta automática en caso de ataque.