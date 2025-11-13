edición general
Rusia reafirma su solidaridad con Venezuela tras ataques de EEUU

El Gobierno de la Federación de Rusia ha calificado como un acto de «agresión armada» la ofensiva militar ejecutada por Estados Unidos contra Venezuela este sábado. A través de un pronunciamiento oficial, Moscú denunció que los pretextos utilizados por Washington para justificar los bombardeos son totalmente infundados, señalando que la hostilidad ideológica ha prevalecido sobre el pragmatismo y la voluntad de construir relaciones internacionales basadas en la confianza y la previsibilidad.

Fartón_Valenciano
"Finalmente, el Gobierno ruso recordó que América Latina se autoproclamó como una «Zona de Paz» en 2014, un estatus que hoy se ve amenazado por la acción unilateral de Estados Unidos. Rusia se ofreció como mediador para apoyar cualquier proceso de diálogo que permita restablecer la estabilidad regional y garantizar que el respeto a la soberanía prevalezca sobre la confrontación armada"

Pero que jeta tienen estos rusos, no están para dar lecciones sobre el respeto a la soberanía de otros países...
8
calde
#1 No es el más indicado para decirlo, pero bien dicho está. A ver cuántos telediarios más encuentras que lo recuerden...
1
rusito
#7 El régimen de Nicolás Maduro no estaba bombardeando a parte de su población por motivos étnicos y no aceptar el Euromaidan como ocurrió en el este de Ucrania desde el 2014.
Vladimir Putin dijo que Occidente busca el colapso de Rusia y así lo reconoció Kaja Kallas, la UE. quería apropiarse de los recursos naturales de Siberia.
1
thekeeper
Vaya jeta (la misma que tiene USA claro)
5
Meneador_Compulsivo
¿solidaridad? ¿y ya está? pero ¿y el apoyo militar? ¿y las tropas? ¿ los misiles hipersonicos? pero si en mnm nos decían que rusia defendería a Maduro {0x1f612} a ver si amanece ya en China para ver la verdadera respuesta ....
1
Echenique29A
#3 así como en mnm decían que Podemos sería mayoría en el congreso
4
angelitoMagno
No harán nada, ¿no?
0
SeñorPresunciones
Sin ponerse colorado ni nada...
0
elgansomagico
cnnespanol.cnn.com/2025/11/13/venezuela/venezuela-rusia-acuerdo-cooper

Menos mal que no acordaron una respuesta automática en caso de ataque.
0
Febrero2034
Rusia seguro que ayuda ahora mucho...:shit:
0

