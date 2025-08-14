Rusia prohíbe la oenegé Reporteros Sin Fronteras, tras declararla "indeseable"

Rusia ha informado este jueves de que ha incluido a la oenegé Reporteros sin Fronteras (RSF) a la lista de organizaciones "indeseables", una medida que prohíbe su labor en el país y que está vinculada a la guerra de Ucrania. [...] La legislación sobre organizaciones indeseables fue adoptada en 2015 y su objetivo pasa por regular oenegés y otras entidades que reciben financiación de fuentes extranjeras. En la lista se encuentran Amnistía Internacional, Greenpeace o la ONG Freedom House, entre otras.