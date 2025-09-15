¿Por qué Rusia sí e Israel no? Un experto explica de quién depende que se excluya a un país de una competición deportiva

El COI vetó a Rusia cuatro días después de que las tropas rusas invadieran ucrania por el Donbas. Ambos países, tanto Rusia como Israel han invadido un país a la fuerza con muerte de población civil, pero Israel justifica sus ataques a Gaza como respuesta al atentado del 7 de octubre.
| etiquetas: rusia , israel , genocidio , ucrania , coi , deporte , veto
El problema estaba tan natururalizado y tan asumido, que a lo que seguían haciendo los colonos día a día, no se le daba importancia. Pero el problema seguía enquistado.
Vaya un experto de los cojones.
Flipante la Cuatro (por otro lado canal que no veo) buscándole 5 patas al gato para no decir las cosas por su nombre.
Un "experto" lo llaman, a mí me parece un sin vergüenza. Menos mal que la voz en off aclara algo al final.
Y aprovecho para comentar varias cosas que siempre me chirrían. Hamás es una organización terrorista cuando se quiere, o el Gobierno de Gaza cuando interesa. Pero incluso el 7 de octubre, el porcentaje de víctimas civiles fue menor que el de Israel en Gaza.
¿Por qué el Gobierno de Israel no es una organización terrorista?
Primero bombardean civiles, luego a los sanitarios que vienen a atender y por último a los familiares en los entierros.
