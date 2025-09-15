edición general
¿Por qué Rusia sí e Israel no? Un experto explica de quién depende que se excluya a un país de una competición deportiva

El COI vetó a Rusia cuatro días después de que las tropas rusas invadieran ucrania por el Donbas. Ambos países, tanto Rusia como Israel han invadido un país a la fuerza con muerte de población civil, pero Israel justifica sus ataques a Gaza como respuesta al atentado del 7 de octubre.

Verdaderofalso #1 Verdaderofalso *
Qué curioso que ninguno menciona los colonos ilegales y violentos de Cisjordania para hablar del veto a Israel …
ayatolah #3 ayatolah *
#1 Es que hablan como si todo hubiese empezado ese 7 de Octubre, como todo lo anterior a esa fecha estuviese en orden. Sin fijarse en que el 7-O es una respuesta a todo lo que se lleva haciendo desde 1949

El problema estaba tan natururalizado y tan asumido, que a lo que seguían haciendo los colonos día a día, no se le daba importancia. Pero el problema seguía enquistado.
XtrMnIO #2 XtrMnIO
"Para hacerlo tendrían que incumplir la carta olímpica, en cuyos principios se establece el respeto a los derechos humanos, el mantenimiento de la dignidad humana o la neutralidad política. Principios que para el Comité Olímpico Internacional siguen siendo respetados por Israel."

Vaya un experto de los cojones.
#6 Dedalos
#2 eso se les escapó
Khadgar #8 Khadgar
#6 A ver, solo tienes que seguir el consejo de Israel y no considerar a los palestinos como seres humanos y ya no hay contradicción. :troll:
#5 Dedalos *
Vaya información más ambigua, y además al final no dice nada, ni por quien está formado, ni como toma decisiones el COI.

Flipante la Cuatro (por otro lado canal que no veo) buscándole 5 patas al gato para no decir las cosas por su nombre.

Un "experto" lo llaman, a mí me parece un sin vergüenza. Menos mal que la voz en off aclara algo al final.
#9 manuelnw *
Así se crean los relatos. Si Israel está y Rusia no, será que Israel es mejor.

Y aprovecho para comentar varias cosas que siempre me chirrían. Hamás es una organización terrorista cuando se quiere, o el Gobierno de Gaza cuando interesa. Pero incluso el 7 de octubre, el porcentaje de víctimas civiles fue menor que el de Israel en Gaza.

¿Por qué el Gobierno de Israel no es una organización terrorista?
pitercio #4 pitercio *
Sólo falta que incluyan asesinar niños en las competiciones de tiro, eso sí justificaría que estuviera Israel.
ur_quan_master #11 ur_quan_master
#4 En Israel entrenan a los FDI para triatlon:
Primero bombardean civiles, luego a los sanitarios que vienen a atender y por último a los familiares en los entierros.
La_patata_española #10 La_patata_española *
Porque le conviene a ricos con dinero y poder a los que nadie ha votado para ostentar sus cargos en instituciones deportivas/culturales internacionales.

#teahorrounclic
Alegremensajero #7 Alegremensajero
Menuda pirueta de doble mortal con pirueta para blanquear y defender lo que no tiene justificación alguna... Por cierto no es de quién depende que se excluya a un país de una competición deportiva, es el qué, y se llama dinero que además de comprar voluntades, también compra blanqueamientos como el de la mierda de "experto" (a cualquier cosa se le llama ahora experto) del artículo.
SMaSeR #12 SMaSeR
Habéis oído el ruido tan raro como de caja registradora que ha hecho esta carta al ser firmada?
