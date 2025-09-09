edición general
Rusia intenta interferir el GPS un de avión del Ejército del Aire en el que viajaba la ministra Robles rumbo a Lituania

Rusia ha intentado el mismo ataque perpetrado semanas atrás a la aeronave en la que viajaba la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, contra un avión del Ejército del Aire en el que este miércoles volaba la ministra de Defensa, Margarita Robles, con destino a Lituania. En concreto, un A330 MRTT de la fuerza aérea española fue víctima de un intento de perturbación de su sistema GPS cuando volaba sobre el mar Báltico, en espacio aéreo internacional, y a 20 millas de Kaliningrado, enclave ruso en Europa.

makinavaja #2 makinavaja
Supongo que las pruebas de que es Rusia el autor están en el mismo cajón que las pruebas de narcotráfico de las lanchas que vuela EEUU cerca de Venezuela... :-D :-D
cenutrios_unidos #9 cenutrios_unidos
#2 Es que están debajo justito de las armas de destrucción masiva de Irak.
mefistófeles #11 mefistófeles
#2 O en la misma carpeta en que rusia (buenos, sus lameglandes) justifican la invasión de Ucrania porque USA la ha obligado.
Ripio #6 Ripio
Teniendo en cuenta quela otra interferencia fue falsa, no veo motivo para creer esto.
Mltfrtk #4 Mltfrtk
Pero si ya se dijo que lo del ataque de Úrsula fue un bulo :palm:
#1 pozz
No puede ser, si los propagandistas rusoplanistas dicen que es imposible, que los rusos son mazo buenos y que todo es paranoia de los otanistas.

El dia que pase una desgracia, vamos a lamentar no haber actuado con contundencia cuando tocaba.
#3 Juantxi
Puede ser uno de tantos bulos. En una guerra nunca espero que me digan la verdad.
#8 omega7767
¿está EEUU haciendo de las suyas intentando incrementar la ofensiva contra Rusia con montajes o esta realmente Rusia tocando los huevos?
#5 dakota
La próxima vez que se detecte la señal se envía un misil a esa posición, y asunto solucionado. Hay misiles antiradares que van a la origen de la señal, asi aprenderán a no interferir aviones
Esto es un juego peligroso de los rusos, al final pasará esto y la cosa empezará a escalar, avisados están, pero parece que no dejan de apretar
#10 arreglenenlacemagico
hora de hacer guerra electronica sobre kaliningrado.
para los que dicen que era bulo lo del avion de von der leyen es.euronews.com/my-europe/2025/09/09/euroverify-no-hay-pruebas-de-las-

los pilotos afirman que fueron interferidos , otra cosa es que no sea concluyente , asi es la guerra en la zona gris
repix #7 repix
Bulo o falsa bandera.
Lo de siempre.
