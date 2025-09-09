Rusia intenta interferir el GPS un de avión del Ejército del Aire en el que viajaba la ministra Robles rumbo a Lituania

Rusia ha intentado el mismo ataque perpetrado semanas atrás a la aeronave en la que viajaba la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, contra un avión del Ejército del Aire en el que este miércoles volaba la ministra de Defensa, Margarita Robles, con destino a Lituania. En concreto, un A330 MRTT de la fuerza aérea española fue víctima de un intento de perturbación de su sistema GPS cuando volaba sobre el mar Báltico, en espacio aéreo internacional, y a 20 millas de Kaliningrado, enclave ruso en Europa.
| etiquetas: margarita robles , gps , rusia
El dia que pase una desgracia, vamos a lamentar no haber actuado con contundencia cuando tocaba.
Esto es un juego peligroso de los rusos, al final pasará esto y la cosa empezará a escalar, avisados están, pero parece que no dejan de apretar
para los que dicen que era bulo lo del avion de von der leyen es.euronews.com/my-europe/2025/09/09/euroverify-no-hay-pruebas-de-las-
los pilotos afirman que fueron interferidos , otra cosa es que no sea concluyente , asi es la guerra en la zona gris
Lo de siempre.