Rusia hunde el buque de inteligencia ucraniano Sinferopol usando por primera vez un dron naval

Confirmado por la Marina ucraniana, este buque hundido en el Delta del Danubio, entró en servicio en 2021 y su misión se centraba en reconocimiento radioeléctrico, radiotécnico, radar y electroóptico. Ucrania se queda ahora sin casi buques de reconocimiento y vigilancia electrónica. Aunque la mayoría de la tripulación fue rescatada, hay dos muertos y varios desaparecidos. El ataque representa el primer uso confirmado de un dron naval por parte de Rusia, lo que marca una nueva fase en la adopción de sistemas no tripulados por parte de Moscú.