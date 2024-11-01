edición general
Rusia hunde el buque de inteligencia ucraniano Sinferopol usando por primera vez un dron naval

Confirmado por la Marina ucraniana, este buque hundido en el Delta del Danubio, entró en servicio en 2021 y su misión se centraba en reconocimiento radioeléctrico, radiotécnico, radar y electroóptico. Ucrania se queda ahora sin casi buques de reconocimiento y vigilancia electrónica. Aunque la mayoría de la tripulación fue rescatada, hay dos muertos y varios desaparecidos. El ataque representa el primer uso confirmado de un dron naval por parte de Rusia, lo que marca una nueva fase en la adopción de sistemas no tripulados por parte de Moscú.

Plumboom #1 Plumboom
Pues la vigilancia del Mar Negro por parte de Ucrania se queda en casi nada. Podría ser este el inicio de la conquista de la costa que le queda a Ucrania en ese mar. Y si se la queda Rusia se conecta a Transnistria, la parte rebelde y rusófona de Moldavia.
Asimismov #2 Asimismov
Aprended rápido y olvidarse de los grandes navíos que se hunden con muy poco armamento.
