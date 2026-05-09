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Rusia ejecuta una maniobra 'imposible' en el espacio y el EEUU contiene la respiración: "Sea lo que sea, es sofisticado"

Rusia ejecuta una maniobra 'imposible' en el espacio y el EEUU contiene la respiración: "Sea lo que sea, es sofisticado"

Observadores documentaron cómo dos satélites rusos se ubicaron a solo 3 metros de distancia en la órbita baja de la Tierra. Una maniobra de alta precisión cuya motivación se desconoce

| etiquetas: rusia , maniobras , satélites
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6 comentarios
12 1 1 K 173 actualidad
placeres #4 placeres
¿Mas sofisticada que un acoplamiento a miles de kilometros hora que se llevan realizando desde hace décadas?.. un poco de propaganda de la amenaza rusa, que nadie se entere que su programa espacial esta en la ruina como la mayor parte de su economía.

Estas misiones las han hecho ya los norteamericanos y chinos, es una "simple" maniobra de aproximación a un satelite, ya puedes buscar cualquier excusa, re-aprovisionamiento, reparaciones o espionaje... como es esperable en un medio del imperio se menciona como espían a USA pero no las veces que esta ha espiado, pero bueno.
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ayatolah #6 ayatolah
#4 Después Hayabusa y de los 2 contactos de Hayabusa2 (en verdad su aterrizador) con Ryugu y una barbaridad de movimientos de aproximación y orbitación a su alrededor, me da a mi que no es ninguna novedad. Sobre todo pensando que los satélites rusos partieron del mismo lanzador y con velocidad relativa entre ellos nula (No es un encuentro orbital donde tengan que igualar alturas, velocidad y trayectorias orbitales).
Que si, que son maniobras dignas de mención pero se queda en poco novedoso comparado con lo que han hecho por ejemplo, los Japoneses con las Hayabusa.
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Ergo_2k1 #1 Ergo_2k1
anda que no dan de si los chips para lavadoras
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Pertinax #2 Pertinax *
No es tan sofisticado como las pensiones medias de 200€, o su esperanza de vida de mierda, pero cada cual tiene sus prioridades.

Aprobaron la asignatura de Plutocracia de los EEUU en cero coma. Eficacia rusa.
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Doctorow #5 Doctorow
Para aprender a robarle el wifi. Una chorrada porque ya se sabe que los rusos usan todavía clave WEP porque los chips de lavadora no dan para encriptados fuertes.
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Rixx #3 Rixx
Espectacular, mientras aquí abajo siguen muriendo 24.000 personas al día por hambre o desnutrición. :-|
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menéame