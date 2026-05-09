·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
11098
clics
El día en que Salvador Dalí tomó el control de Playboy: La sesión de fotos más surrealista de 1973 [Eng]
8015
clics
El ViñaRock ha pasado de ser un festival de masas a dejar escenas dignas de unas fiestas de pueblo. El motivo: Israel
7549
clics
Smash burguer [pantomima full]
6742
clics
Un casi real de la Administración
7484
clics
Caos en Nürburgring: un Tesla sale volando, la batería arde y todo se complica de golpe
más votadas
629
Impactante video muestra a un colono israelí disparando contra una escuela Palestina en Cisjordania [ENG]
580
Nuevos archivos del caso Epstein fueron liberados y señalan a Trump por agresión sexual
309
Rueda y la alcaldesa de A Coruña, juntos en la inauguración de la sede de una casa de apuestas: “Se puede llegar muy lejos”
337
El 74% de los europeos tiene una opinión negativa de EEUU, según el Eurobarómetro
384
La fuga de Ayuso o el espejo que nadie había puesto delante
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
13
meneos
150
clics
Rusia ejecuta una maniobra 'imposible' en el espacio y el EEUU contiene la respiración: "Sea lo que sea, es sofisticado"
Observadores documentaron cómo dos satélites rusos se ubicaron a solo 3 metros de distancia en la órbita baja de la Tierra. Una maniobra de alta precisión cuya motivación se desconoce
|
etiquetas
:
rusia
,
maniobras
,
satélites
12
1
1
K
173
actualidad
6 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
12
1
1
K
173
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#4
placeres
¿Mas sofisticada que un acoplamiento a miles de kilometros hora que se llevan realizando desde hace décadas?.. un poco de propaganda de la amenaza rusa, que nadie se entere que su programa espacial esta en la ruina como la mayor parte de su economía.
Estas misiones las han hecho ya los norteamericanos y chinos, es una "simple" maniobra de aproximación a un satelite, ya puedes buscar cualquier excusa, re-aprovisionamiento, reparaciones o espionaje... como es esperable en un medio del imperio se menciona como espían a USA pero no las veces que esta ha espiado, pero bueno.
3
K
54
#6
ayatolah
#4
Después Hayabusa y de los 2 contactos de Hayabusa2 (en verdad su aterrizador) con Ryugu y una barbaridad de movimientos de aproximación y orbitación a su alrededor, me da a mi que no es ninguna novedad. Sobre todo pensando que los satélites rusos partieron del mismo lanzador y con velocidad relativa entre ellos nula (No es un encuentro orbital donde tengan que igualar alturas, velocidad y trayectorias orbitales).
Que si, que son maniobras dignas de mención pero se queda en poco novedoso comparado con lo que han hecho por ejemplo, los Japoneses con las Hayabusa.
0
K
10
#1
Ergo_2k1
anda que no dan de si los chips para lavadoras
2
K
42
#2
Pertinax
*
No es tan sofisticado como las pensiones medias de 200€, o su esperanza de vida de mierda, pero cada cual tiene sus prioridades.
Aprobaron la asignatura de Plutocracia de los EEUU en cero coma. Eficacia rusa.
2
K
40
#5
Doctorow
Para aprender a robarle el wifi. Una chorrada porque ya se sabe que los rusos usan todavía clave WEP porque los chips de lavadora no dan para encriptados fuertes.
0
K
10
#3
Rixx
Espectacular, mientras aquí abajo siguen muriendo 24.000 personas al día por hambre o desnutrición.
0
K
7
Ver toda la conversación (
6
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Estas misiones las han hecho ya los norteamericanos y chinos, es una "simple" maniobra de aproximación a un satelite, ya puedes buscar cualquier excusa, re-aprovisionamiento, reparaciones o espionaje... como es esperable en un medio del imperio se menciona como espían a USA pero no las veces que esta ha espiado, pero bueno.
Que si, que son maniobras dignas de mención pero se queda en poco novedoso comparado con lo que han hecho por ejemplo, los Japoneses con las Hayabusa.
Aprobaron la asignatura de Plutocracia de los EEUU en cero coma. Eficacia rusa.