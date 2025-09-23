El Servicio de Espionaje Exterior de Rusia (SVR) afirmó hoy que «Europa se prepara para ocupar Moldavia» y que actualmente unidades de países de la OTAN «se concentran en Rumanía cerca de las fronteras moldavas». «Los burócratas europeos de Bruselas están decididos a mantener a Moldavia en la senda sus políticas rusófobas. Planean hacerlo a cualquier precio, incluyendo el despliegue de tropas y la ocupación efectiva del país», denunció el SVR en un comunicado publicado en su web bajo el título «Europa se prepara para ocupar Moldavia».