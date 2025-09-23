edición general
8 meneos
34 clics
Rusia dice que Europa se prepara para ocupar Moldavia

Rusia dice que Europa se prepara para ocupar Moldavia

El Servicio de Espionaje Exterior de Rusia (SVR) afirmó hoy que «Europa se prepara para ocupar Moldavia» y que actualmente unidades de países de la OTAN «se concentran en Rumanía cerca de las fronteras moldavas». «Los burócratas europeos de Bruselas están decididos a mantener a Moldavia en la senda sus políticas rusófobas. Planean hacerlo a cualquier precio, incluyendo el despliegue de tropas y la ocupación efectiva del país», denunció el SVR en un comunicado publicado en su web bajo el título «Europa se prepara para ocupar Moldavia».

| etiquetas: rusia , moldavia , ue
7 1 0 K 91 actualidad
27 comentarios
7 1 0 K 91 actualidad
Comentarios destacados:        
crob #1 crob
Cree el ladrón...
4 K 58
Gry #11 Gry
#1 Rusia está en Europa. No creo que se refiera a la UE, en Bruselas son más de sobornar políticos para que metan a sus países en la Unión.
2 K 48
HeilHynkel #6 HeilHynkel
Primero van a montar otra "primavera moldava" que tanto molan a los NATOntados.

Seguramente veremos a Moldavia repetir en Transnitria lo de Israel en Palestina o lo que intentaron en Ucrania con el Donbás.
4 K 47
Pertinax #9 Pertinax *
#6 ¿A Moldavia tampoco le vais a permitir formar parte de la UE? ¿Cuál va a ser la excusa está vez? ¿Armas químicas? ¿Drogadictos? ¿Perversos homosexuales?
9 K 79
Kachemiro #18 Kachemiro *
#9 Moldavia es una pais con profundas divisiones entre partidarios del acercamiento a europa y quienes guardan simpatías con Rusia.
Las élites son europeistas mientras que buena parte de la poblacion no.
De hecho algunas regiones son totalmente proRusas en lo cultural y lo politico. Como Transnistria
También vamos a usar Moldavia como ariete contra Rusia hasta arrastrarles a una guerra que destruya su pais?
Joder que poco nos importan las guerras cuando no nos salpica la sangre..
1 K 23
Pertinax #23 Pertinax
#18 La presidenta gana por el doble de votos sobre el candidato prorruso, pero en el referéndum sobre la adhesión a la UE gana por la mínima. ¿Explicación a esta anormalidad? Compra de votos por Rusia:
equipoeuropa.org/elecciones-moldavia-referendum-union-europea/
0 K 11
Kachemiro #24 Kachemiro
#23 quiza la compra de votos la haya hecho la UE.
Los moldavos no tienen el cultivo de ultranacionalismo que tiene ucrania y puede ser que sus habitantes no quieran ser marionetas de potencias occidentales después de ver la suerte de ucrania
0 K 12
Pertinax #27 Pertinax
#24 ¿De qué la presidenta proeuropea arrase en las elecciones tienes algo que decir?
0 K 11
#26 eipoc
#9 no te insignes tanto con Rusia y hazlo con EEUU que lleva la injerencia a todos los lugares del planeta.
0 K 11
Pertinax #2 Pertinax *
¿Se avecinan maniobras dentro de territorio ruso?
3 K 40
cosmonauta #13 cosmonauta
#2 No lo dudes.
4 K 29
Pertinax #16 Pertinax
#13 Debe ser duro descubrir que como potencia mundial eres una puta mierda.
1 K 17
Kachemiro #19 Kachemiro
#16 para la UE esta siendo duro, sin duda
0 K 12
Pertinax #25 Pertinax
#19 Quizás por eso hay colas de inmigrantes en las fronteras rusas. Están deseando vivir las maravillas del país.
0 K 11
eldet #3 eldet *
Ese pais conocido como Europa, Encima dicho por un imperio que mantiene parte de Moldavia invadida
4 K 38
#4 Klamp
Curioso, las únicas tropas extranjeras en Moldavia son las rusas.
3 K 33
#20 arreglenenlacemagico
#4 no te preocupes liberaran a todos y luego sus casas y lavadoras tambien seran liberadas
1 K 15
#5 Tok_Tok
Que alguien tranquilice a Putin. Que solo son unas maniobras en la frontera :troll:
1 K 18
meroespectador #10 meroespectador *
Claro y el tiene que adelantarse para que ese futurible del cual no presenta pruebas, no llegue a ocurrir. Al menos los EEUU en Irak se curraron unas presentaciones powerpoint fake e hicieron un poco de paripé de cara a la galería, para luego hacer lo que les salió de los cojones en base a falsedades, macho cúrratelo un poco.

Que pena, podría colar, pero su perrito Lukashenko desveló los planes ¡¡¡¡HACE TRES AÑOS!!!!, JAJAJJAJAJAJAJA

www.express.co.uk/news/world/1573902/Lukashenko-belarus-attack-map-rus
1 K 13
MoñecoTeDrapo #7 MoñecoTeDrapo
¿Pero eso no es un país de mentira sacado de los tebeos de Tintín? :troll:
0 K 12
elGude #12 elGude
#7 no, es de donde era Vigo, señor de los Cárpatos, la tristeza de Moldavia.
1 K 24
arturios #15 arturios
#7 Syldavia era uno y el archienemigo era Borduria, creo recordar (la wiki me lo confirma).
1 K 23
#8 omega7767
hecho de menos enlaces a las fuentes. No es muy fiable sino
0 K 11
#22 arreglenenlacemagico
#8 creo que no sabes que es una agencia de noticias
0 K 7
Oestrimnio #17 Oestrimnio
La OTAN les montará unas manifas espontáneas, una revolución de las buenas, de esas democráticas para destituir al gobierno elegido por el pueblo y así poner uno que sea de nuestra cuerda.

Les salió regular en Ucrania, se resisten en Georgia pero no van a dejar en paz hasta el último moldavo.

:roll:
0 K 7
#21 arreglenenlacemagico
#17 deberian retirarte el pegamento
0 K 7
#14 pozz
Moldavia va en la senda de acercarse a la UE, para poder prosperar y progresar como pais, alejandose de ese estercolero que es Rusia.
Ver a los nazis rusos rabiendo, siempre es buena señal.
0 K 6

menéame