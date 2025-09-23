Rusia dice que Europa se prepara para ocupar Moldavia

El Servicio de Espionaje Exterior de Rusia (SVR) afirmó hoy que «Europa se prepara para ocupar Moldavia» y que actualmente unidades de países de la OTAN «se concentran en Rumanía cerca de las fronteras moldavas». «Los burócratas europeos de Bruselas están decididos a mantener a Moldavia en la senda sus políticas rusófobas. Planean hacerlo a cualquier precio, incluyendo el despliegue de tropas y la ocupación efectiva del país», denunció el SVR en un comunicado publicado en su web bajo el título «Europa se prepara para ocupar Moldavia».
| etiquetas: rusia , moldavia , ue
Seguramente veremos a Moldavia repetir en Transnitria lo de Israel en Palestina o lo que intentaron en Ucrania con el Donbás.
Las élites son europeistas mientras que buena parte de la poblacion no.
De hecho algunas regiones son totalmente proRusas en lo cultural y lo politico. Como Transnistria
También vamos a usar Moldavia como ariete contra Rusia hasta arrastrarles a una guerra que destruya su pais?
Joder que poco nos importan las guerras cuando no nos salpica la sangre..
Los moldavos no tienen el cultivo de ultranacionalismo que tiene ucrania y puede ser que sus habitantes no quieran ser marionetas de potencias occidentales después de ver la suerte de ucrania
Que pena, podría colar, pero su perrito Lukashenko desveló los planes ¡¡¡¡HACE TRES AÑOS!!!!, JAJAJJAJAJAJAJA
Les salió regular en Ucrania, se resisten en Georgia pero no van a dejar en paz hasta el último moldavo.
Ver a los nazis rusos rabiendo, siempre es buena señal.