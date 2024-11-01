edición general
Rusia es demandada para pagar las deudas del Imperio ruso por un monto de 225.000 millones de dólares [EN]

El fondo de inversión estadounidense Noble Capital RSD presentó una demanda ante un tribunal federal de Estados Unidos para recuperar las obligaciones de Rusia derivadas de bonos del Imperio ruso. El fondo de inversión estadounidense Noble Capital RSD interpuso una demanda por 225.000 millones de dólares ante un tribunal federal de EE. UU. contra la Federación Rusa, el Ministerio de Finanzas de Rusia, el Banco Central y el Fondo Nacional de Riqueza.

Magnífica ocasión para reclamar a USA:

La Deuda de la Independencia (El "Préstamo de Gardoqui")
Se estima que España aportó millones de reales de a ocho (pesos de plata). Un estudio del abogado José María Lancho y otros investigadores sugiere que, si se aplicara el interés compuesto y la inflación desde el siglo XVIII, la cifra actual oscilaría entre 3 y 12 billones de dólares.

El caso de Florida (Tratado Adams-Onís, 1819)
#4 le admiro. Gracias.
#4 Venía a comentar esto. Positivo y cierro al salir.
La excusa es recuperar las obligaciones de Rusia derivadas de bonos del Imperio ruso.

El objetivo es un clásico anglo: pirateo.
Si sientan ese precedente se pueden dar por arruinados
Pues aprovechamos y que nos pague EEUU la Florida, que anda por ahí una facturilla pendiente.
Pues los intereses deben ser la repanocha.
hale, otra vez a devolver el HORO los españoles... los sacrificios humanos no, que los conservan bien.
