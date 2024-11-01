Rusia es demandada para pagar las deudas del Imperio ruso por un monto de 225.000 millones de dólares [EN]

El fondo de inversión estadounidense Noble Capital RSD presentó una demanda ante un tribunal federal de Estados Unidos para recuperar las obligaciones de Rusia derivadas de bonos del Imperio ruso. El fondo de inversión estadounidense Noble Capital RSD interpuso una demanda por 225.000 millones de dólares ante un tribunal federal de EE. UU. contra la Federación Rusa, el Ministerio de Finanzas de Rusia, el Banco Central y el Fondo Nacional de Riqueza.