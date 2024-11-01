La Justicia rusa sentenció el miércoles al comediante Artiom Ostanin, de 29 años, a casi seis años de cárcel por chistes considerados ofensivos hacia una persona con discapacidad y hacia Jesucristo durante un espectáculo en Moscú. En su declaración final ante el tribunal, Ostanin negó haber cometido delito alguno y defendió su inocencia, aunque pidió disculpas si el contenido difundido en redes sociales había herido sensibilidades, asegurando que no actuó con mala intención.
Vives en una dictadura que está fracasando en una invasión militar, con la verguenza nacional que eso conlleva, y te burlas de un soldado. Lo sorprendente es que no hayan encontrado una ventana abierta.
Tras esa presentación, una organización cercana al Kremlin, denominada La llamada del pueblo, acusó al cómico de burlarse de un soldado «que perdió las piernas en la guerra».