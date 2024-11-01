Rusia condena a casi seis años de prisión a un humorista por instigar odio y herir sentimientos religiosos

La Justicia rusa sentenció el miércoles al comediante Artiom Ostanin, de 29 años, a casi seis años de cárcel por chistes considerados ofensivos hacia una persona con discapacidad y hacia Jesucristo durante un espectáculo en Moscú. En su declaración final ante el tribunal, Ostanin negó haber cometido delito alguno y defendió su inocencia, aunque pidió disculpas si el contenido difundido en redes sociales había herido sensibilidades, asegurando que no actuó con mala intención.