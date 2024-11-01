edición general
Rusia condena a casi seis años de prisión a un humorista por instigar odio y herir sentimientos religiosos

La Justicia rusa sentenció el miércoles al comediante Artiom Ostanin, de 29 años, a casi seis años de cárcel por chistes considerados ofensivos hacia una persona con discapacidad y hacia Jesucristo durante un espectáculo en Moscú. En su declaración final ante el tribunal, Ostanin negó haber cometido delito alguno y defendió su inocencia, aunque pidió disculpas si el contenido difundido en redes sociales había herido sensibilidades, asegurando que no actuó con mala intención.

Asimismov #2 Asimismov
!Andá, como aquí Hassel!
#4 candonga1
#2 Ya lo decía mi abuelo:

Els testos s’assemblen a les olles.

:troll:
OdaAl #1 OdaAl
La ultradercha no lleva bien las bromas.
#3 Febrero_2026 *
Al final de la noticia explican que no es por ofender sentimientos religiosos ni por insultar. Es porque hizo un chiste de un soldado ruso.

Vives en una dictadura que está fracasando en una invasión militar, con la verguenza nacional que eso conlleva, y te burlas de un soldado. Lo sorprendente es que no hayan encontrado una ventana abierta.

Tras esa presentación, una organización cercana al Kremlin, denominada La llamada del pueblo, acusó al cómico de burlarse de un soldado «que perdió las piernas en la guerra».
