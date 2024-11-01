edición general
Rusia condena la "agresión militar" de EEUU contra Venezuela y dice que se basa en "pretextos infundados"

El Ministerio de Exteriores de Rusia ha condenado la “agresión militar” de Estados Unidos contra Venezuela y ha pedido diálogo para evitar una mayor escalada en la región.

YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
un agresor militar (Rusia a Ucrania) condenando una agresión militar, ou yeah!
#2 pozz
el chiste se cuenta solo :troll:
HeilHynkel #9 HeilHynkel
Unos payasos otaneros que están con priapismo hoy se enfadan porque los afean sus agresiones.
mecheroconluz #7 mecheroconluz
Y un fascista corrupto, golpista y criminal, presidente de un pais adicto al fentanilo por culpa de las políticas llevadas a cabo por su propio pais desestabilizor del mundo entero llamando narcoterrorista a otro.
Tkachenko #3 Tkachenko
Onanismo NAFO= SPAM
#4 jamon_de_jaboogie
#3 Que pasa rey, no te gusta la noticia? Has votado sensacionalista, no spam. A ver si atendéis los del comando negativo.
Alakrán_ #6 Alakrán_
#4 #3 Habrá que votar la noticia.
NATOstrófico #8 NATOstrófico
#4 ya la voto yo spam. De nada
KLKManin #5 KLKManin
Putin, Trump, Maduro la misma mierda son.
