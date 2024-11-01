·
9
13 clics
13
clics
Rusia condena la "agresión militar" de EEUU contra Venezuela y dice que se basa en "pretextos infundados"
El Ministerio de Exteriores de Rusia ha condenado la “agresión militar” de Estados Unidos contra Venezuela y ha pedido diálogo para evitar una mayor escalada en la región.
etiquetas
:
rusia
,
condena
,
venezuela
,
te tienes que reir
#1
YSiguesLeyendo
un agresor militar (Rusia a Ucrania) condenando una agresión militar, ou yeah!
3
K
44
#2
pozz
el chiste se cuenta solo
5
K
39
#9
HeilHynkel
Unos payasos otaneros que están con priapismo hoy se enfadan porque los afean sus agresiones.
0
K
17
#7
mecheroconluz
Y un fascista corrupto, golpista y criminal, presidente de un pais adicto al fentanilo por culpa de las políticas llevadas a cabo por su propio pais desestabilizor del mundo entero llamando narcoterrorista a otro.
0
K
10
#3
Tkachenko
Onanismo NAFO= SPAM
2
K
9
#4
jamon_de_jaboogie
#3
Que pasa rey, no te gusta la noticia? Has votado sensacionalista, no spam. A ver si atendéis los del comando negativo.
1
K
24
#6
Alakrán_
#4
#3
Habrá que votar la noticia.
0
K
11
#8
NATOstrófico
#4
ya la voto yo spam. De nada
0
K
10
#5
KLKManin
Putin, Trump, Maduro la misma mierda son.
0
K
7
Ver toda la conversación (
9
comentarios)
