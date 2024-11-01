Rusia y China estrechan lazos y acuerdan la creación del gasoducto Fuerza de Siberia 2

Rusia, China y Mongolia dieron hoy un paso decisivo en el terreno energético y geopolítico al firmar un memorando jurídicamente vinculante para construir el gasoducto Fuerza de Siberia 2, que suministrará a China hasta 50.000 millones de m3 de gas anuales los próximos 30 años. Además. firmaron que la actual Fuerza de Siberia aumentará de 38.000 a 42.000 millones de m3 anuales, y en otras 2 rutas existentes, de 48.000 a 56.000 millones de m3. Con estas cifras, China absorberá la mitad del volumen que Rusia exportaba antes de 2022 a Europa.
| etiquetas: rusia , china , mongolia , gasoducto , siberia , fuerza de siberia 2 , gas , gazprom
Pista: está en la entradilla
Pero cómo puedes tener tanta cara? Los yankees te han volado infraestructura crítica en Europa y tú en tu película de fantasía
Vivís una realidad paralela.
Las dos veces, los rusos llegaron después a las respectivas capitales invasores. Los rusos entraron en París y luego en Berlín.
Y yo solo espero que no haya una tercera intentona. El ex-blackrock Merz está en ello.
Si alguien aún tiene dudas de que somos una puta colonia, toda la UE.
O mandamos a la mierda a los yankis y sus bases, o vamos a acabar como suramerica. Siendo otro patio trasero donde vivir pauperrimamente y comernos toda la basura americana...
El mundo es grande y no puedes cerrarle o acabas en la irreverencia, como va camino europa