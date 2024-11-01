Rusia y China estrechan lazos y acuerdan la creación del gasoducto Fuerza de Siberia 2

Rusia, China y Mongolia dieron hoy un paso decisivo en el terreno energético y geopolítico al firmar un memorando jurídicamente vinculante para construir el gasoducto Fuerza de Siberia 2, que suministrará a China hasta 50.000 millones de m3 de gas anuales los próximos 30 años. Además. firmaron que la actual Fuerza de Siberia aumentará de 38.000 a 42.000 millones de m3 anuales, y en otras 2 rutas existentes, de 48.000 a 56.000 millones de m3. Con estas cifras, China absorberá la mitad del volumen que Rusia exportaba antes de 2022 a Europa.