edición general
15 meneos
14 clics
Rusia y China estrechan lazos y acuerdan la creación del gasoducto Fuerza de Siberia 2

Rusia y China estrechan lazos y acuerdan la creación del gasoducto Fuerza de Siberia 2

Rusia, China y Mongolia dieron hoy un paso decisivo en el terreno energético y geopolítico al firmar un memorando jurídicamente vinculante para construir el gasoducto Fuerza de Siberia 2, que suministrará a China hasta 50.000 millones de m3 de gas anuales los próximos 30 años. Además. firmaron que la actual Fuerza de Siberia aumentará de 38.000 a 42.000 millones de m3 anuales, y en otras 2 rutas existentes, de 48.000 a 56.000 millones de m3. Con estas cifras, China absorberá la mitad del volumen que Rusia exportaba antes de 2022 a Europa.

| etiquetas: rusia , china , mongolia , gasoducto , siberia , fuerza de siberia 2 , gas , gazprom
13 2 0 K 151 actualidad
14 comentarios
13 2 0 K 151 actualidad
Comentarios destacados:    
Gry #3 Gry *
Si china ya jugaba con ventaja a ver lo que hacen ahora con el gas barato que antes tenía Alemania.:clap:
1 K 29
#8 Klamp
#3 Rusia le venderá el gas a precio de mercado no se lo va a regalar.
0 K 8
cosmonauta #4 cosmonauta
Celebro que les vaya muy bien en sus nuevas relaciones comerciales. A enemigo que huye, puente de plata.
2 K 28
#5 Sacapuntas *
#4 ¿Nuevas relaciones? Intuyo que hay un gasoducto más antiguo. Adivina cómo se llama. :shit:
Pista: está en la entradilla
1 K 20
cosmonauta #6 cosmonauta
#5 En ese caso, los chinos deben estar encantados con esas nuevas infraestructuras. Así no tendrán que hacerlas ellos luego.
0 K 11
#10 Dav3n
#4 Enemigo que huye? Socio comercial traicionado querrás decir...

Pero cómo puedes tener tanta cara? Los yankees te han volado infraestructura crítica en Europa y tú en tu película de fantasía :palm:

Vivís una realidad paralela.
7 K 66
#12 j-light
#10 Y más gracioso aún cuando Rusia ha sido atacada por países europeos dos veces, y las dos con la intención de destruirla completamente.

Las dos veces, los rusos llegaron después a las respectivas capitales invasores. Los rusos entraron en París y luego en Berlín.

Y yo solo espero que no haya una tercera intentona. El ex-blackrock Merz está en ello.
2 K 31
#11 Feliberto
#4 Tu... eres consciente de la situación?
0 K 10
porto #7 porto
Que malas decisiones está tomando Europa... bueno, en realidad Europa no decide nada.
1 K 25
Machakasaurio #9 Machakasaurio
china quedandose con el gas barato ruso, por que alemania le dejó volar el NS2 a su Amo, el Tio Sam.
Si alguien aún tiene dudas de que somos una puta colonia, toda la UE.

O mandamos a la mierda a los yankis y sus bases, o vamos a acabar como suramerica. Siendo otro patio trasero donde vivir pauperrimamente y comernos toda la basura americana...
1 K 20
#14 tierramar
Europa nos estamos nos estamos convirtiendo en el tercer mundo
0 K 14
#13 j-light
Pues nada, se lo compraremos a chinos e indios, o a los americanos como intermediarios finales. En 5 años veremos en qué se ha convertido Europa.
0 K 10
#1 Kuruñes3.0
Chupa tovarich, chupa! xD
0 K 7
#2 CosaCosa
Alguien lo dudaba?

El mundo es grande y no puedes cerrarle o acabas en la irreverencia, como va camino europa
0 K 7

menéame