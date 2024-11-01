edición general
Rusia abre la puerta al envío de misiles balísticos hipersónicos Oreshnik y Kalibr a Venezuela en medio de la imparable tensión con Estados Unidos

En una declaración a los medios estatales rusos que ha encendido las alarmas en los círculos estratégicos occidentales, el diputado ruso Alexei Zhuravlyov, vicepresidente del Comité de Defensa de la Duma Estatal, confirmó que Moscú ya suministra armas a Venezuela y que “no ve ningún obstáculo” para transferir el nuevo misil balístico hipersónico Oreshnik o los misiles de crucero Kalibr a Caracas”. Estas afirmaciones se producen en un contexto de creciente tensión geopolítica en el Caribe, donde Estados Unidos ha intensificado su presencia milit

4 comentarios
eaglesight1 #1 eaglesight1
Crisis de los misiles en 3, 2, 1,...:palm: :palm:
security_incident #2 security_incident *
Con esos misiles amplían la bahía de Guantánamo... Y calefacción a Miami
#3 carlosjpc
Dudo que lo haga. Esta simplemente avisando a Trump que si hay Tomahawks en Ucrania, hay Oreshnik o Kalibr en Venezuela.
#4 Tronchador.
Para en unos años dejarlos tirados como si fuesen cubanos...
