Ruritania: el país que no existe pero que inspiró un subgénero

Se trata de un tipo de relato que comparte una estructura reconocible: intrigas políticas ambientadas en monarquías ficticias de Europa Central o del Este, donde un personaje ajeno a la corte se ve envuelto en conspiraciones, suplantaciones y rescates heroicos, con un fuerte peso del honor, el deber y la impostura. El término “ruritano” proviene del reino inventado de Ruritania, escenario de El prisionero de Zenda (1894), novela de Anthony Hope que definió el modelo y que tuvo un enorme éxito en su momento.

#2 Leon_Bocanegra
Anda mira, ayer me enteré que los racistas de mierda se habían inventado tb un país. Jovenlandia.
Y luego dicen que los racistas no tienen cerebro. Unos literatos estan hechos!!
mente_en_desarrollo #3 mente_en_desarrollo
Por el subgénero que conozco yo, debería llamarse Yuritania.
Kamillerix #1 Kamillerix
Luego vinieron Syldavie y Bordurie... :troll:
ElenaCoures1 #4 ElenaCoures1
#1 El tiempo pasa tan despacio allá...
