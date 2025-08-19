Ruritania: el país que no existe pero que inspiró un subgénero

Se trata de un tipo de relato que comparte una estructura reconocible: intrigas políticas ambientadas en monarquías ficticias de Europa Central o del Este, donde un personaje ajeno a la corte se ve envuelto en conspiraciones, suplantaciones y rescates heroicos, con un fuerte peso del honor, el deber y la impostura. El término “ruritano” proviene del reino inventado de Ruritania, escenario de El prisionero de Zenda (1894), novela de Anthony Hope que definió el modelo y que tuvo un enorme éxito en su momento.