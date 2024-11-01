edición general
El rumor de la muerte de Donald Trump invade las redes sociales y él lo aprovecha para recaudar fondos

En medio de esos rumores, Trump aprovechó para lanzar una campaña de recaudación de fondos. El equipo de campaña del presidente envió un correo electrónico con el asunto: "Quiero intentar entrar al cielo", bromeando con el rumor de la muerte del presidente. "Por eso hemos lanzado una campaña de 24 horas de recaudación de fondos para Trump, y os pido a todos que aportéis 15 dólares (unos 13 euros) para que sea una campaña histórica", concluye.

Verdaderofalso #2 Verdaderofalso
Un tonto y su dinero no están mucho tiempo juntos, y Trump junto con su familia lo saben perfectamente
Torrezzno #1 Torrezzno *
Genio y figura hasta la sepultura


Ya lo decía Quevedo:

"Mira que eres el que ha poco que no fuiste, y el que siendo eres poco, y el que de aquí a poco no serás: verás como tu vanidad se castiga y se da por vencida"
