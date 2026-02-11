edición general
Rufianazo en el año del Frente Popular

Contaba con bastante maldad y sarcasmo Groucho Marx que él y sus hermanos Harpo y Chico tenían por costumbre ensayar los gags de las películas con su otro hermano, Zeppo, y si a este les hacían gracia los chistes… los retiraban del guión. Algo parecido podría decirse ahora de ciertas gentes en la izquierda. Si tal o cual movimiento no les convence… es que toca ir por ahí…

Rufián tiene mi voto, da igual en qué candidatura vaya. Lleva tiempo haciéndolo muy bien, y yo antes, sobre todo durante el procès, le detestaba. Pero la realidad es la que es. Los tiempos cambian. Él, como persona y como político, también cambia. Y la realidad material y las necesidades inmediatas hacen que mi perspectiva (y la suya) también cambia. Las cosas no van del todo bien, y con la extrema derecha irán aún peor. Para mí hay dos escenarios:
#1 Habrá qe ver las propuestas y qué diferencias hay en el programa electoral. No se debe votar a los políticos, sino a las políticas, las medidas.
