Rufianazo en el año del Frente Popular

Contaba con bastante maldad y sarcasmo Groucho Marx que él y sus hermanos Harpo y Chico tenían por costumbre ensayar los gags de las películas con su otro hermano, Zeppo, y si a este les hacían gracia los chistes… los retiraban del guión. Algo parecido podría decirse ahora de ciertas gentes en la izquierda. Si tal o cual movimiento no les convence… es que toca ir por ahí…