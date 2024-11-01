·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
12545
clics
Kim Dotcom: Palantir ha sido hackeado
10504
clics
Trump lanza una amenaza sobre las midterms en Truth Social
5863
clics
Mapa topológico del mundo: al margen de consideraciones geométricas
6272
clics
Las familias rotas de 'El Juego de tu Vida', las demandas de divorcio y custodia provocadas por las confesiones pagadas del programa
5174
clics
Hace meses Mallorca empezó a multar a conductores en su ZBE. Ahora tiene un problema con los turistas alemanes
más votadas
764
El escándalo de las VPO salpica a las élites de Alicante y al PP: familias adineradas y sueldos de 70.000 euros se adjudicaron pisos protegidos
223
Robert Duvall, actor versátil sin apenas iguales, muere a los 95 años. (ENG)
305
Abogados Cristianos solicita que se obligue a Noelia a someterse a tratamiento psiquiátrico antes de recibir la eutanasia
388
Ryanair negó a una empleada el permiso para cuidar a sus hijas el día que cerraron los colegios por el temporal: “Elegiste trabajar en esto”
242
Díaz firma con los sindicatos la subida del SMI, con la presencia de Sánchez
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
9
meneos
37
clics
Rufián no irá el sábado al acto de Sumar y recuerda a Comuns que él ya "tiene casa" en ERC
El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, no acudirá el próximo sábado al acto de reedición de...
|
etiquetas
:
rufián
,
sumar
,
erc
7
2
1
K
77
actualidad
8 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
7
2
1
K
77
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#5
Macnulti_reencarnado
A ver si va a perder el pesebre por listo.
1
K
21
#6
mariopg
#5
sería por valiente
0
K
8
#7
Macnulti_reencarnado
#6
por favor, dime qué lo piensas de verdad...
0
K
8
#2
YSiguesLeyendo
casa meva es casa nostra!!!
0
K
14
#4
Abrildel21
Casa meva és casa vostra, si es que hi ha cases d'algú.
0
K
13
#3
mikhailkalinin
Leí "acto de rendición".
0
K
10
#1
taSanás
Jiji, ya empiezan con sus cosillas
0
K
7
#8
Pájaroloco
El motivo de Rufián lo revelan las declaraciones de su jefe Junqueras:" ERC se presentará en Cataluña y no dirá a ningún partido de otro país cómo debe presentarse "
0
K
7
Ver toda la conversación (
8
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente