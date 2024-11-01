edición general
Rufián no irá el sábado al acto de Sumar y recuerda a Comuns que él ya "tiene casa" en ERC

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, no acudirá el próximo sábado al acto de reedición de...

comentarios
Macnulti_reencarnado #5 Macnulti_reencarnado
A ver si va a perder el pesebre por listo.
#6 mariopg
#5 sería por valiente
Macnulti_reencarnado #7 Macnulti_reencarnado
#6 por favor, dime qué lo piensas de verdad...
YSiguesLeyendo #2 YSiguesLeyendo
casa meva es casa nostra!!!
Abrildel21 #4 Abrildel21
Casa meva és casa vostra, si es que hi ha cases d'algú.
mikhailkalinin #3 mikhailkalinin
Leí "acto de rendición".
taSanás #1 taSanás
Jiji, ya empiezan con sus cosillas
#8 Pájaroloco
El motivo de Rufián lo revelan las declaraciones de su jefe Junqueras:" ERC se presentará en Cataluña y no dirá a ningún partido de otro país cómo debe presentarse "
menéame