Rueda reprende a su partido por publicar un tuit atacando a Sánchez después de reunirse con él: "Bien retirado está"
El presidente de la Xunta vuelve a reclamar con urgencia más medios del ejército, que llegan "a cuentagotas": "Si alguien los está reservando, no tendría perdón"
alfonso rueda
pedro sánchez
incendios
#3
xeldom
Si hasta sus dirigentes ven que los suyos se están pasando de rosca
#1
HeilHynkel
Les ha tirado encima agua bendita y se ha liado parda en Génova 13.
#2
Beltza01
Un buen militar yankee dispararía al fuego como a un tornado.
