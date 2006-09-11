Rueda promete hacer cumplir una ley gallega de 2007 para evitar otra ola de incendios

El popular Alfonso Rueda, se propone hacer cumplir una ley en vigor desde 2007 para evitar otra ola de incendios tan destructiva como la de este agosto. Aquella norma, que por primera vez en Galicia hizo hincapié en la prevención y no en la extinción, obligando a limpiar fincas y a desbrozar franjas de protección en las aldeas, no fue aprobada por el PP sino por un bipartito del PSOE y el BNG. Con Alberto Núñez Feijóo al frente y Rueda de número dos, los populares votaron en contra.
En eso los peperos lo bordan.
Y hace 10 días sale el Flanders con un manual de actuación para incendios, redactado en un par de horas con nocturnidad y alevosía para rascar 4 votos, ni que decir tiene que el manual ya nadie sabe dónde ha ido a parar.
* Que arda Galicia que ya la levantaremos nosotros.
18 años han tenido para dotarse de medios con la ayuda del Gobierno autonómico.
La ley que fijo se comprometió a quitar y al final suavizó y simplemente no obligó a aplicar ni ofreció mecanismos de colaboración para que se aplicará.
El día que Feijóo o alguien como es sea presidente estaremos mucho más vendidos que ahora. Como es difícil, y obliga a que la gente limpie las sendas perimetrales de sus fincas pues no se aplica. Como los ayuntamientos no tienen dinero para cortafuegos pues no se aplica. Ni se hace el más mínimo esfuerzo.