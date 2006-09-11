edición general
Rueda promete hacer cumplir una ley gallega de 2007 para evitar otra ola de incendios

El popular Alfonso Rueda, se propone hacer cumplir una ley en vigor desde 2007 para evitar otra ola de incendios tan destructiva como la de este agosto. Aquella norma, que por primera vez en Galicia hizo hincapié en la prevención y no en la extinción, obligando a limpiar fincas y a desbrozar franjas de protección en las aldeas, no fue aprobada por el PP sino por un bipartito del PSOE y el BNG. Con Alberto Núñez Feijóo al frente y Rueda de número dos, los populares votaron en contra.

makinavaja #2 makinavaja
O sea, que hasta ahora Rueda no cumplía la ley.... curioso....
3
#4 sliana
#2 era una ley comunista, los ppros lo aprueban
0
Asimismov #9 Asimismov *
#2 ¿Cómo era eso que el incumplimiento de la ley evita su desconocimiento?
En eso los peperos lo bordan.
0
Kantinero #5 Kantinero
Es todo una mierda, cada vez que aprueban una ley nos la venden como la panacea que va a solucionar el problema de turno, para luego quedarse en un cajón almacenada, y ahora nos salta el PP gallego con que rescata una ley, que si debe de ser la buena, aprobada hace 18 tacos, cuando precisamente eran ellos los que quemaban Galicia con la consigna Galicia del PP o quemada y las órdenes a los alcaldes eran limitar las ayudas a la extinción.
Y hace 10 días sale el Flanders con un manual de actuación para incendios, redactado en un par de horas con nocturnidad y alevosía para rascar 4 votos, ni que decir tiene que el manual ya nadie sabe dónde ha ido a parar.
2
ewok #7 ewok *
#5 Enviaron circulares para dilatar la constitución de brigadas municipales para tratar de mostrar que había "inacción" del bipartito del PSdeG y BNG con los incendios.
* www.eldiario.es/galicia/boicot-pp-brigadas-incendios-xunta_1_3884182.h
* cadenaser.com/ser/2006/09/11/espana/1157932217_850215.html
* elpais.com/elpais/2006/09/11/actualidad/1157962624_850215.html
* Que arda Galicia que ya la levantaremos nosotros. :roll:
1
javibaz #6 javibaz
Ya va 18 años tarde.
1
#3 PerritaPiloto
"Los pequeños ayuntamientos, admite Rueda, carecen de medios para esta labor."

18 años han tenido para dotarse de medios con la ayuda del Gobierno autonómico.

La ley que fijo se comprometió a quitar y al final suavizó y simplemente no obligó a aplicar ni ofreció mecanismos de colaboración para que se aplicará.

El día que Feijóo o alguien como es sea presidente estaremos mucho más vendidos que ahora. Como es difícil, y obliga a que la gente limpie las sendas perimetrales de sus fincas pues no se aplica. Como los ayuntamientos no tienen dinero para cortafuegos pues no se aplica. Ni se hace el más mínimo esfuerzo.
1
#8 beldin
#3 tiene razón en que los ayuntamientos pequeños no disponen de medios, pero se le olvida que para eso están las diputaciones y mancomunidades. Otro detallito que se le olvida es que la diputación responsable de la prevencion en Ourense esta dirigida por el PP. Si existiese una asignatura sobre el funcionamiento del estado español estos no sacaban ni los votos de la familia
0
#1 Pitchford
Lo de desbrozar franjas de protección en las aldeas parece de cajón. En cuanto a "limpieza" de fincas, considero que lo que deben planearse en el monte son adecuadas áreas cortafuegos de más de 200 metros de ancho (vía de acceso central más franjas laterales adehesadas) que limiten la extensión de cualquier incendio que no se pueda controlar. "Limpiar" todo el monte ni es viable ni tiene sentido ecológico.
0
#10 omega7767
Rueda puede prometer y promete que al final, no va a hacer nada
0

