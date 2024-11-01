Rueda y el autobús de la propaganda: una burla a la inteligencia de Galicia y de los niños/as tirados en las paradas escolares de Galicia

Mientras el vehículo propagandístico del PP —rebautizado como Galicia non para! y paseado por todo el territorio como escaparate electoral— recorre pueblos y ciudades, miles de niños y niñas en Galicia siguen “tirados” en las paradas de autobús sin poder acudir a clase con normalidad. La paradoja es insultante: el presidente dispone de un autobús para su propaganda, pero no garantiza transporte escolar digno para el alumnado.
es.m.wikipedia.org/wiki/Elecciones_al_Parlamento_de_Galicia_de_2024
Para ver la poesía, ir dándole sucesivamente clic al número de año electoral previo, hasta el Franquismo.
Galicia es exactamente lo que Galicia quiere ser.