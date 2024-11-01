edición general
Rueda y el autobús de la propaganda: una burla a la inteligencia de Galicia y de los niños/as tirados en las paradas escolares de Galicia

Rueda y el autobús de la propaganda: una burla a la inteligencia de Galicia y de los niños/as tirados en las paradas escolares de Galicia

Mientras el vehículo propagandístico del PP —rebautizado como Galicia non para! y paseado por todo el territorio como escaparate electoral— recorre pueblos y ciudades, miles de niños y niñas en Galicia siguen “tirados” en las paradas de autobús sin poder acudir a clase con normalidad. La paradoja es insultante: el presidente dispone de un autobús para su propaganda, pero no garantiza transporte escolar digno para el alumnado.

Supercinexin #4 Supercinexin
Más que una burla, yo diría que es una oda a la inteligencia de Galicia.

es.m.wikipedia.org/wiki/Elecciones_al_Parlamento_de_Galicia_de_2024

Para ver la poesía, ir dándole sucesivamente clic al número de año electoral previo, hasta el Franquismo.

Galicia es exactamente lo que Galicia quiere ser.
#2 Tensk
Esa fue la "conteapropaganda" de Besteiro, el del PSOE.
#3 Tensk
Vaya despropósito de artículo.
#1 diablos_maiq
Los autobuses no pueden andar sin Rueda. :troll:
