edición general
19 meneos
16 clics
Rueda admite ahora que hubo medios de la Xunta parados en los incendios por falta de personal para cubrir las 24 horas

Rueda admite ahora que hubo medios de la Xunta parados en los incendios por falta de personal para cubrir las 24 horas

En medio de la ola de incendios de este mes de agosto en Galicia, la Xunta mandó una petición al Gobierno central para que enviase refuerzos. En ese listado figuraban 30 motobombas -con sus conductores-. En aquellos mismos días había paradas en diferentes puntos y durante horas motobombas del dispositivo autonómico porque no había conductores para moverlas. Cuando esa información se publicó -en elDiario.es-, el presidente gallego, Alfonso Rueda, dijo que se estaban diciendo “muchas cosas que no son verdad”

| etiquetas: rueda , incendios , mentiras
17 2 0 K 125 actualidad
5 comentarios
17 2 0 K 125 actualidad
victorjba #1 victorjba
En efecto, se estaban diciendo muchas cosas que no son verdad. Concretamente las decías tu, sinvergüenza.
3 K 47
sotillo #5 sotillo
#1 Les da igual, llegarán al gobierno y arrasarán con lo que quede, luego ponen al rey visitando a las víctimas para que le aclamen y vea la unidad del pueblo
1 K 27
#2 sliana
da igual, el daño esta hecho, sus afines se han quedado con la mentira y ya estan polarizados. mas votos para las proximas elecciones, mas bilis contra perro, mas fuegos para el proximo año.
3 K 38
Lamantua #4 Lamantua *
#2 ¿ Eso da votos ? Lo que daba votos a psoe y PP mientra se frotaban las manos, era abrir toda la basura de KKmedios durante años 24/7. que Pablo Iglesias tenia millones de Maduro en las Granadinas. Esto es una chorrada de noticia para mí.
0 K 8
Furiano.46 #3 Furiano.46
CagoenDios, tú cuenta no estuvo parada ingresando el dinero destinado a los incendios. Qué HDP!
1 K 22

menéame