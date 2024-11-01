Rueda admite ahora que hubo medios de la Xunta parados en los incendios por falta de personal para cubrir las 24 horas

En medio de la ola de incendios de este mes de agosto en Galicia, la Xunta mandó una petición al Gobierno central para que enviase refuerzos. En ese listado figuraban 30 motobombas -con sus conductores-. En aquellos mismos días había paradas en diferentes puntos y durante horas motobombas del dispositivo autonómico porque no había conductores para moverlas. Cuando esa información se publicó -en elDiario.es-, el presidente gallego, Alfonso Rueda, dijo que se estaban diciendo “muchas cosas que no son verdad”