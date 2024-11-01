·
14
15 clics
15
clics
Rubio amenaza con "usar la fuerza" si Delcy Rodríguez no coopera con EEUU
Comparece este miércoles ante el Senado sobre la captura de Maduro y recibe, en la misma jornada, a la opositora María Corina Machado
|
rubio
venezuela
delcy
fuerza
11
3
1
K
111
actualidad
relacionadas
#1
manuelpepito
Si te amenazan para hacer una cosa no es cooperación, es coacción.
6
K
80
#4
CosaCosa
#1
te recuerdo que hciieron una conquista express hace menos de un mes
0
K
7
#6
Ed_Hunter
#1
les vas a explicar a los mafiosos cómo funciona la mafia...
0
K
7
#2
ipanies
Internacionalmente parece haberse aceptado muy bien está invasión con asesinatos y secuestro de un dirigente en su propio país... Hay barra libre para todos!!! Yo si fuera el "jefe" de Andorra o Gibraltar temería la llegada de la derecha trumpista al poder en España
3
K
47
#5
Ilunabarra
O cooperas o te reviento y será tu culpa.
2
K
32
#3
MiguelDeUnamano
#0
Es duplicada:
www.meneame.net/story/marco-rubio-eleva-presion-sobre-venezuela-amenaz
0
K
16
#8
DDJ
"recibe, en la misma jornada, a la opositora María Corina Machado"
Ahí sigue la mosca cojonera
Diciéndole que hará todo lo que le pidan por poder decir que ella es la presidenta
Qué asco de tía, se alia con el puro mal sólo por su capricho de pija
0
K
10
#7
MisturaFina
Malditos matones. No querían libre mercado???? O solo es cuando les conviene??? Chúpate esa!!! Eso es libre mercado.
Boicot a EEUU ya!!!
0
K
7
Ver toda la conversación (
8
comentarios)
