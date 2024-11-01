edición general
Rubio amenaza con "usar la fuerza" si Delcy Rodríguez no coopera con EEUU

Comparece este miércoles ante el Senado sobre la captura de Maduro y recibe, en la misma jornada, a la opositora María Corina Machado

manuelpepito
Si te amenazan para hacer una cosa no es cooperación, es coacción.
#4 CosaCosa
#1 te recuerdo que hciieron una conquista express hace menos de un mes
Ed_Hunter
#1 les vas a explicar a los mafiosos cómo funciona la mafia...
ipanies
Internacionalmente parece haberse aceptado muy bien está invasión con asesinatos y secuestro de un dirigente en su propio país... Hay barra libre para todos!!! Yo si fuera el "jefe" de Andorra o Gibraltar temería la llegada de la derecha trumpista al poder en España :troll:
Ilunabarra
O cooperas o te reviento y será tu culpa.
DDJ
"recibe, en la misma jornada, a la opositora María Corina Machado"

Ahí sigue la mosca cojonera xD Diciéndole que hará todo lo que le pidan por poder decir que ella es la presidenta xD

Qué asco de tía, se alia con el puro mal sólo por su capricho de pija :peineta:
MisturaFina
Malditos matones. No querían libre mercado???? O solo es cuando les conviene??? Chúpate esa!!! Eso es libre mercado.
Boicot a EEUU ya!!!
