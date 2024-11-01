edición general
RTVE recibe 870 canciones candidatas a participar en el Benidorm Fest, casi 350 en las últimas 24 horas

Según ha informado este viernes la Corporación pública, el proceso de selección de candidaturas para el Benidorm Fest 2026 se cerró el miércoles a las 23.59 horas y ha durado 111 días, 32 días menos que en la edición anterior. Tras cerrar el proceso de recepción de canciones, se elegirán las 16 mejores propuestas, que podrían ampliarse hasta un máximo de 20, conforme establecen las bases del Benidorm Fest 2026, en caso de que las candidaturas tengan un alto nivel de calidad musical. RTVE ha confirmado que la elección de las canciones correrá.

