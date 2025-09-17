RTVE maneja los hilos del futuro de Israel en Eurovisión desde junio: «Controla el órgano de decisión»

El Consejo de Administración de RTVE aprobó que España no participe en Eurovisión si continúa Israel. La corporación pública española tiene mucha fuerza porque cuenta con Ana María Bordas como presidenta del Grupo de Referencia de la UER, máximo órgano de supervisión del certamen.
| etiquetas: rtve , eurovision , israel
Si bien las críticas a la participación de Israel en Eurovisión han ido en aumento desde hace un par de ediciones, el director de la radio pública israelí, Kan, Golan Yochpaz, ha rechazado retirarse del festival. «No hay razón para que Israel no siga siendo una parte importante de este evento cultural, que no puede volverse político», declaró.
Lo voy a volver a repetir: Un genocidio no es una cuestion politica, es una cuestion humana
#1. Todo es política, y no es una forma de hablar o una idea tomada a la ligera. Todo es política, y aunque parezca tratarse de un ente invisible todos podemos apreciar sus efectos y consecuencias diariamente en la vida real.