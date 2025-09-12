RTVE se gastará 1,4 millones de euros en renovar el teletexto que implantó en 1988

El pasado mes de junio, RTVE lanzó una convocatoria de licitación para el «suministro, tratamiento e integración de la información bursátil e índices económicos mediante soluciones soporte para páginas de teletexto, compatibles con otros sistemas de emisión». La partida destinada a tal efecto era de 17.000 euros. Ahora, RTVE ha realizado otra convocatoria de licitación estimada en 1.408.750 euros, sin impuestos, para renovar el teletexto, mejorar la accesibilidad y desarrollar la transcripción automática de eventos en directo. La nueva....
| etiquetas: rtve , teletexto , tve1 , tve2 , tve , la1 , la2
Con el auge de internet, ya casi nadie se fapeaba en su sección de contactos. Tienen que modernizarse.
Yo creo que hace 20 años.
RTVE seel gobierno gastará 1,4 millones de euros de los trabajadores contribuyentes netos en renovar el teletexto que implantó en 1988 porque le sale de los cojones