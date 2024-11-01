RPG-29M, el nuevo lanzacohetes reutilizable ruso

Es claro que Rusia necesita contratos de venta de material militar para obtener recursos económicos con los que impulsar la obtención de nuevos diseños para que su máquina de guerra siga siendo poderosa. En esa dinámica se inscribiría una reciente presentación. La rusa ROSTEC ha llevado a la feria saudí World Defense Show 2026 un novedoso lanzacohetes, una variante especialmente mejorada de otro anterior.