edición general
1 meneos
76 clics

RPG-29M, el nuevo lanzacohetes reutilizable ruso

Es claro que Rusia necesita contratos de venta de material militar para obtener recursos económicos con los que impulsar la obtención de nuevos diseños para que su máquina de guerra siga siendo poderosa. En esa dinámica se inscribiría una reciente presentación. La rusa ROSTEC ha llevado a la feria saudí World Defense Show 2026 un novedoso lanzacohetes, una variante especialmente mejorada de otro anterior.

| etiquetas: lanzacohetes , reutilizable , ruso , rpg-29m
1 0 0 K 15 DEFENSA
5 comentarios
1 0 0 K 15 DEFENSA
HeilHynkel #1 HeilHynkel *
Nuevo ..... relativamente.

es.wikipedia.org/wiki/RPG-29

En servicio 1989–presente

La M final suele indicar Modernizado aunque siendo un cacharro de los 90 no debe haber sido modernizado anteayer precisamente. Esto es como el AK-47 .. lo que llamamos AK-47 es el AKM ... que debe ser los años 50.
2 K 36
devilinside #3 devilinside
#1 Y tienes modelos más modernos de Kalashnikov, como el AK-15
0 K 12
HeilHynkel #4 HeilHynkel *
#3

Ahora usan el AK-12 .. pero vamos, era solo para poner un ejemplo de cuando usan la M. Seguramente sacarán pronto un AK-12M porque creo que no va fino del todo.
1 K 25
arturios #2 arturios
No se por qué, me he acordado de Gila y las balas atadas con un cordel, para reutilizarlas.
0 K 11
a69 #5 a69
Bah, no lo compréis. Tecnología rusa a ese precio... Si sale alguna oferta para el black Friday puede valer la pena, sino me quedo con el RPG-29 de toda la vida que es el que uso.
0 K 10

menéame