Rotura de la defensa ucraniana de Siversk. Krasny Lyman amenazada por Kolodyazi

Se amontonan los problemas para el jefe Syrskyi. En Siversk, el ejército ruso controla Serebryanka amenazando a la ciudad de Siversk desde el norte. El ejército ruso, a su vez, controló Kolodiazy presentándose a las puertas de Krasny Lyman por su norte, concretamente al norte de la encrucijada de caminos de Stavky. Simultáneamente, se producen avances rusos en el área Zarichne-Torske y Yampil, amenazando el enlace físico de unidades ucranianas en todo el sector que incluye Krasny Lyman y su tramo de frente de responsabilidad.

Beltenebros
Para cuando se lleve a cabo el segundo encuentro de Trump con Putin, es posible que el panorama sea diferente.
6
ElenaCoures1
El rollo triunfalista ruso de siempre
3 años y pico de cagada especial con noticias así desde el primer día
5
Don_Pixote
El colapso semanal del frente
4
drstrangelove
Los frentes se pueden estancar durante años, hasta que uno de los bandos agote sus recursos; en esos momentos es cuando se producen los grandes rotos.

Parece que nos acercamos a uno de esos momentos...
4
Beltenebros
#6
Cierto. En la primera guerra mundial ocurrió algo parecido.
0
Suigetsu
#8 Parece ser además que Ucranía ha tenido que meter sus mejores tropas a Pokrovsk para aguantar la rotura en detrenimiento de otros frentes.
Se empieza a ver sintomas de que son incapaces de aguantar en todos los frentes por igual. Como dices tiene pinta que las guerras vuelven a ser parecidas a la 1r guerra mundial.
En los primeros meses de la guerra Ucrania era capaz de hacer contraofensivas y aguantar en todos los frentes con fuerza. Solo hace falta ver batallas como Bahkmut que estubieron…   » ver todo el comentario
2
Beltenebros
#9
Bueno, por lo que he leído y escuchado en videos, esta guerra se parece a la primera guerra mundial, pero en parte. Por otro lado es la primera vez que se usan drones masivamente, y condicionan todo, además de convertir a este conflicto bélico en el más moderno, en términos de armas y tácticas y estrategias. Al principio se reían de los rusos por las rejillas que ponían para proteger los blindados. Al final han hecho lo mismo los ukros y la OTAN.
No he visto que haya habido estancamiento,…   » ver todo el comentario
1
Suigetsu
#14 O el uso de motos, que ahora también se han copiado ya que ha resultado lo más eficiente para burlar a los drones.
0
Beltenebros
#9
*Detrimento.
;)
0
Buscador
#6 El frente no ha estado estancado hace ya mucho tiempo. Los avances rusos han sido constantes, lentos pero con una estrategia clara de largo plazo. Eso si, parece que ahora estamos viendo un momento de aceleración de algunos avances, probablemente debido a que el desgaste ucraniano es cada vez más notable.
0
veratus_62d669b4227f8
En realidad son los Ucranianos los que estan a las puertas de Moscu pero no nos dejan verlo porque somos victimas de una campaña de desinformacion putinista, el avance ruso , como dices ( supongo bien informada/do ) es todo una simulacipn hecha por IA.
3
cosmonauta
la rotura de cada día
1
cocolisto
Un lujo éste Sr en sus explicaciones sobre el desarrollo posicional de las tropas.De lo mejorcito que hay en Internet.
0
Tunguska08Chelyabinsk13
#15 En las guerras hay quien gana mucho, una minoría claro está, pero por eso siguen ocurriendo, siempre hay gente sin escrúpulos dispuestos a ponerlas en marcha.
0
Blackat
La guerra pinta final con éxito para Putin ...van a invadir todo lo posible de forma brutal incluso sabiendo que a medio plazo no podrían mantenerlo para poder negociar de forma ventajosa sus nuevos territorios en el Donbas.

Es lo que tiene , que luche contra una Europa débil , una USA arruinada con un imbécil de líder ...Putin wins
1
Tunguska08Chelyabinsk13
#2 Es lo que tiene que tiene bombas nucleares, del mismo modo que no se enfrentaban las tropas de los 2 bandos en la guerra fría, lo mismo aquí. Por lo demás es la UE(USA en la sombra) queriendo atraer a su área de influencia una ex-republica soviética, que algunos lo venden como si se estuviera atacando a un país de la UE.
1
chavi
#12 La unica guerra que se gana es la que no se empieza.
0
Klamp
La ruptura del frente y colapso de kupyansk ya no habláis, ahora hay que cambiar de tema
2
mosfet
Es verdad, ¿ cuándo dices que se retirarán los invasores?
0

