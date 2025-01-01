Rotura de la defensa ucraniana de Siversk. Krasny Lyman amenazada por Kolodyazi  

Se amontonan los problemas para el jefe Syrskyi. En Siversk, el ejército ruso controla Serebryanka amenazando a la ciudad de Siversk desde el norte. El ejército ruso, a su vez, controló Kolodiazy presentándose a las puertas de Krasny Lyman por su norte, concretamente al norte de la encrucijada de caminos de Stavky. Simultáneamente, se producen avances rusos en el área Zarichne-Torske y Yampil, amenazando el enlace físico de unidades ucranianas en todo el sector que incluye Krasny Lyman y su tramo de frente de responsabilidad.
| etiquetas: ucrania , rusia , defensa , siversk , krasny lyman
3 años y pico de cagada especial con noticias así desde el primer día
www.meneame.net/story/ucrania-hunde-barco-ruso-cargado-municion-piezas
Parece que nos acercamos a uno de esos momentos...
Cierto. En la primera guerra mundial ocurrió algo parecido.
Se empieza a ver sintomas de que son incapaces de aguantar en todos los frentes por igual. Como dices tiene pinta que las guerras vuelven a ser parecidas a la 1r guerra mundial.
En los primeros meses de la guerra Ucrania era capaz de hacer contraofensivas y aguantar en todos los frentes con fuerza. Solo hace falta ver batallas como Bahkmut que estubieron… » ver todo el comentario
Bueno, por lo que he leído y escuchado en videos, esta guerra se parece a la primera guerra mundial, pero en parte. Por otro lado es la primera vez que se usan drones masivamente, y condicionan todo, además de convertir a este conflicto bélico en el más moderno, en términos de armas y tácticas y estrategias. Al principio se reían de los rusos por las rejillas que ponían para proteger los blindados. Al final han hecho lo mismo los ukros y la OTAN.
No he visto que haya habido estancamiento,… » ver todo el comentario
*Detrimento.
Es lo que tiene , que luche contra una Europa débil , una USA arruinada con un imbécil de líder ...Putin wins