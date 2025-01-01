Rotura de la defensa ucraniana de Siversk. Krasny Lyman amenazada por Kolodyazi  

Se amontonan los problemas para el jefe Syrskyi. En Siversk, el ejército ruso controla Serebryanka amenazando a la ciudad de Siversk desde el norte. El ejército ruso, a su vez, controló Kolodiazy presentándose a las puertas de Krasny Lyman por su norte, concretamente al norte de la encrucijada de caminos de Stavky. Simultáneamente, se producen avances rusos en el área Zarichne-Torske y Yampil, amenazando el enlace físico de unidades ucranianas en todo el sector que incluye Krasny Lyman y su tramo de frente de responsabilidad.