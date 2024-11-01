Conviene volver sobre esto cada cierto tiempo. Convivimos con ello y parece como si no existiera, pero ya está bien de mirar a otro lado mientras el Pentágono nos utiliza como el portaviones insumergible del Mediterráneo a precio de saldo. Resulta nauseabundo escuchar a nuestros políticos darse golpes de pecho con la soberanía nacional mientras el convenio de defensa hispano-estadounidense, heredero de aquellos indignos pactos de tiempos franquistas (1953), sigue permitiendo que Estados Unidos campe a sus anchas por Rota y Morón.
Por lo que sea, no se puede hacer, por alguna cosilla que no habías tenido en cuenta cuando no gobernabas y que por eso no la sabías.
Pero ahora que ya te la han explicado unos señores americanos con traje, has visto que a lo mejor no habías tenido en cuenta que no se podía hacer.
Por lo que sea.
Dicho esto, lo que intento decir es que meter mano a eso es ponerte una diana muy grande como partido, porque a la gente cuando le tocan el pan pues ya se sabe.
Esto es como los contratos de Navantia para construir buques de guerra para Arabia Saudí cuando el Kichi era alcalde de Cádiz. Si no lo llevas a cabo se te echa toda la provincia encima y son muchos votos a perder porque hay muchos puestos de trabajo directos e indirectos que dependen de ello.