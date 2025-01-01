edición general
Rompedora investigación sobre el dimorfismo sexual en la evolución humana: detectan grandes diferencias de tamaño entre los machos y las hembras de los homínidos arcaicos

Un reciente estudio ha revelado que ciertos homínidos arcaicos mostraban una diferencia de tamaño entre sexos mucho más pronunciada que la de los humanos modernos. En particular, las especies Australopithecus afarensis y A. africanus presentan un grado de dimorfismo sexual que supera al de la mayoría de los grandes simios actuales. Este hallazgo representa un cambio importante respecto a estudios anteriores que, basados en datos más limitados, sugerían que estas especies tenían niveles de dimorfismo más cercanos a los nuestros.

#1 Pitchford
Vamos, que eran polígamos, como los grandes simios actuales, y se zurraban por las hembras.
#2 amusgada
lo siento, voto sensacionalista, "rompedora" en el titular es descorazonador Muy Interesante. En Antropometría esas inferencias de por ejemplo altura estimada de una persona según la longitud de su tibia son eso, inferencias, fórmulas matemáticas que podrían aproximarnos a la realidad con una desviación pequeña. Esto no es más que otra fórmula matemática con otro coeficiente y extrapolando de grandes primates, vamos, una hipótesis, que "rompedora-rompedora" no es, es…   » ver todo el comentario
