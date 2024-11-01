edición general
El rompecabezas de Púnica: una docena de piezas y solo una condena firme en más de 11 años

La Audiencia Nacional reanuda este lunes el segundo juicio que sienta en el banquillo al exconsejero madrileño Francisco Granados por el caso Púnica, un rompecabezas judicial que estalló hace más de once años y que se dividió en una docena de piezas, de las que solo una tiene sentencia firme. Granados solo ha sido juzgado, en este tiempo, por servirse del chivatazo que le dio un guardia civil. Las presuntas irregularidades en la financiación del PP de Madrid en las elecciones autonómicas de 2011, pendiente aún de fecha de juicio.

3 comentarios
ur_quan_master #3 ur_quan_master
Divide y cohecharás
tul #2 tul *
menuda tomadura de pelo, otra mas de la mafia del babero permitiendo que los delincuentes pepetarras se larguen de rositas una y otra vez.
Joker_2O #1 Joker_2O
Si la justicia es lenta, no ha justicia.
