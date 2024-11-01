edición general
Los romanos antiguos trasplantaban heces y hacían ungüentos fecales con aceite de tomillo [ITA]

Las heces se usan en la medicina desde hace miles de años y también las emplearon los romanos. Hacían ungüentos para aliviar heridas, infecciones, lesiones inflamatorias y problemas tanto dermatológicos como intestinales. Queda constancia de ello de los registros de Galeno y de Plinio El Viejo. Y ahora se han encontrado ampollas alargadas con incrustaciones oscuras en su interior que, gracias a métodos como la gascromatografia y la espectrofotometría de masas se sabe ahora que eran excrementos y que empleaban a modo de trasplante fecal.

Pacman #1 Pacman
Te cagas o_o




Y se lo transplantas a otro :shit:
a69 #2 a69
Ahora lo llamamos "probióticos"
pitercio #3 pitercio
Los ingleses renegaron de esta práctica, que socavaba el desarrollo local de su moqueta bacteriológicamente enriquecida, con el saludo "nohay to-mi llo", que dejaba claro que allí no querían mierdas romanas.
