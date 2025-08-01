edición general
El rodaje de Mentiras arriesgadas detrás de las cámaras

El rodaje de Mentiras arriesgadas se realizó entre agosto de 1993 y marzo de 1994 en diversas localizaciones de Estados Unidos, como el Seven Mile Bridge de Florida, Los Ángeles, Rhode Island, Maryland, Miami, Washington o San Diego. Las escenas de estudio se filmaron en Falls Lake, en el Backlot de los Universal Studios (California). Durante el rodaje, Schwarzenegger sufrió un accidente que estuvo cerca de ser fatal. Mientras estaba filmando la escena en la que va montado a caballo, uno de los brazos de la cámara golpeó al animal (...)

Veelicus
Una peli muy entretenida de ver, el personaje compañero del prota es buenisimo.
drstrangelove
Tiene cosas muy divertidas y paródicas, pero no deja de ser una americanada llena de topicazos raciales y culturales.
oscarcr80
El pedazo de streap-tease que se marca Curtis.
ccguy
#1 qué mal ha envejecido esa mujer
Estoeslaostia
#1 El pedazo de streap-tease que se marca Curtis.
