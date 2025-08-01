El rodaje de Mentiras arriesgadas detrás de las cámaras

El rodaje de Mentiras arriesgadas se realizó entre agosto de 1993 y marzo de 1994 en diversas localizaciones de Estados Unidos, como el Seven Mile Bridge de Florida, Los Ángeles, Rhode Island, Maryland, Miami, Washington o San Diego. Las escenas de estudio se filmaron en Falls Lake, en el Backlot de los Universal Studios (California). Durante el rodaje, Schwarzenegger sufrió un accidente que estuvo cerca de ser fatal. Mientras estaba filmando la escena en la que va montado a caballo, uno de los brazos de la cámara golpeó al animal (...)