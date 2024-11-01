Los robots humanoides ocupan un lugar central en la cumbre de Silicon Valley, pero persiste el escepticismo

Han sido vistos durante mucho tiempo como una mala apuesta para los inversionistas de Silicon Valley: demasiado complicados, demasiado capital y “aburridos, honestamente”, dice Modar Alaoui. Pero el auge de la IA encendió una chispa bajo visiones latentes durante mucho tiempo para construir robots humanoides que puedan mover sus cuerpos mecánicos como los humanos y hacer cosas que la gente hace. Muchos investigadores creen ahora que los humanoides o algún otro tipo de encarnación física de la IA “se convertirán en la norma”.