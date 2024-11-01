edición general
Los robots humanoides ocupan un lugar central en la cumbre de Silicon Valley, pero persiste el escepticismo

Han sido vistos durante mucho tiempo como una mala apuesta para los inversionistas de Silicon Valley: demasiado complicados, demasiado capital y “aburridos, honestamente”, dice Modar Alaoui. Pero el auge de la IA encendió una chispa bajo visiones latentes durante mucho tiempo para construir robots humanoides que puedan mover sus cuerpos mecánicos como los humanos y hacer cosas que la gente hace. Muchos investigadores creen ahora que los humanoides o algún otro tipo de encarnación física de la IA “se convertirán en la norma”.

Dragstat
Da la impresión de que Estados Unidos se ha quedado muuuy por detrás de China en capacidad industrial por falta de infraestructuras. Son muy buenos en software porque eso no depende de la capacidad del país de proveer, hasta que se na encontrado con el problema de los centos de datos y energía. Un sistema tan capitalista no tiene nada que hacer frente a una economía tan planificada y dirigida por el estado como China. No se meten en los robots porque no pueden.
Gry
Yo creo que los robots humanoides son una competición de cara a los medios, como la carrera espacial.

A nadie le importa que China tenga a la venta brazos robóticos industriales por 3.000 € pero ver muñecos desfilando abre telediarios.

youtube.com/shorts/OnE9Xz8Urwk
